Prefeitura vacina quase 500 animais na 2˚ etapa da vacinação contra febre aftosa

O balanço mais recente da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) aponta que 487 animais de até dois anos de idade foram vacinados contra a febre aftosa nos primeiros dias da segunda etapa da vacinação contra a doença em Mossoró.

De acordo com a pasta, na primeira semana foram imunizados 410 animais. Na segunda-feira (8), início da segunda semana, 77 animais receberam a vacina contra a doença.

A vacinação contra a febre aftosa continua nesta terça-feira (9) em mais oito comunidades rurais do município. As equipes de vacinadores estarão em P.A. Olga Benário, P.A São Romão, Pau Branco, P.A. Oziel Alves, P.A. Maísa Pomar, P.A Maísa Nova União (Poço 10), Jardim e Córrego Mossoró.

A campanha apresenta como pré-requisito que o produtor tenha até 25 animais para que ele seja considerado um pequeno produtor e que esteja com o cadastro atualizado junto ao órgão estadual, que promove e executa a defesa animal, vegetal e inspeção de produtos de origem agropecuária no Estado.

A regularização do rebanho bovino é essencial para que o produtor possa ter acesso a linhas de crédito, emissão de GTA com finalidade de venda ou abate de animais. Evitando multas e contribuindo para que o Rio Grande do Norte evolua no status sanitário da febre aftosa.

A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas) – principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. A doença é causada por um vírus. A transmissão da doença é por via aérea e pode ocorrer sob condições favoráveis de clima e também pode se espalhar por consideráveis distâncias.