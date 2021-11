Infracea pode paralisar atividades no Aeroporto de Mossoró a partir desta quinta-feira, 11

Os Mossoroenses foram surpreendidos nesta terça-feira (9) com a informação sobre uma possível paralisação das atividades no Aeroporto Municipal Dix-huit Rosado.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou com o coordenador do aeroporto, Patrick Nunes, que confirmou a informação.

Segundo ele, as atividades da empresa Infracea, que administra o terminal, podem ser interrompidas por falta de repasses do governo do estado. A dívida seria em torno de R$ 400 mil, correspondentes a 3 meses de repasses.

Patrick ainda informou que o governo, bem como os responsáveis pela Azul Linhas Aéreas, companhia que opera no aeroporto, já foram comunicados.

O Estado tem até às 12h desta quinta-feira, dia 11 de novembro, para realizar a quitação do débito.

Por meio de nota, o Governo, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), informou que recebeu com surpresa a notícia, pois vem resolvendo, junto a empresa, todas as questões que estão surgindo e que já providenciou a quitação do débito.

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Estradas de Rodagem, recebe com surpresa a notícia de possibilidade de encerramento das atividades da empresa INFRACEA, responsável pela administração do Aeroporto Dix-Sept Rosado, na cidade de Mossoró, sem qualquer aviso prévio, posto que, em face da necessidade de definição de valores devidos por ambas as partes, diversas providências têm sido encaminhadas, estando sendo tratadas todas as questões identificadas.

O Governo do Estado esclarece ainda que já providenciou a quitação da parcela correspondente ao mês de setembro, enquanto que a parcela do mês de outubro se dará até o final do presente mês, conforme estabelecido em contrato, assim como aquelas relacionadas ao reajustamento contratual, o que ocorrerá nos próximos dias, razão pela qual espera o adequado posicionamento da citada empresa.