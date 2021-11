Ministério das Comunicações libera sinal aberto para TV Câmara Mossoró

A medida é fruto de pleito do presidente da Câmara, Lawrence Amorim, e do prefeito Allyson Bezerra ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, nas últimas agendas do ministro em Mossoró. Em discurso na Câmara, Lawrence destacou a relevância do canal para Mossoró. “Importante avanço. Continuamos a trabalhar para permitir ao povo assistir à TV Câmara Mossoró em sinal aberto”, assegurou.

A TV Câmara Mossoró passará a operar em sinal aberto digital no canal 20. A faixa foi consignada para Mossoró, na portaria nº 3.703 do Ministério das Comunicações, publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira (9).

A medida é fruto de pleito do presidente da Câmara, Lawrence Amorim, e do prefeito Allyson Bezerra ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, nas últimas agendas do ministro em Mossoró.

O Ministério das Comunicações consignou o canal 20 em Mossoró à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com quem a TV Câmara fará convênio para ser retransmissora da TV Brasil. As duas emissoras, TV Câmara Mossoró e TV Brasil, terão programação compartilhada, em sinal aberto.

Em discurso na Câmara, Lawrence destacou a relevância do canal para Mossoró.

“Importante avanço. Continuamos a trabalhar para permitir ao povo assistir à TV Câmara Mossoró em sinal aberto”, assegurou.

A consignação é mais um passo para a conquista do sinal aberto. A próxima e última etapa será o licenciamento técnico da emissora legislativa, via Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Com isso, qualquer cidadão poderá assistir à TV Câmara, através de um simples televisor com o conversor digital. Hoje, a emissora está disponível na TV paga (canal 23.2 TCM Telecom) e no Youtube.