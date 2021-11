Plano de ampliação do transporte coletivo de Mossoró será apresentado nesta quinta-feira, 11

A Prefeitura de Mossoró realizará nesta quinta-feira (11), apresentação do Plano de Ampliação do Sistema de Transporte Público da cidade.

No início de 2021, a gestão municipal identificou apenas três linhas em funcionamento, Abolições, Nova Vida e Vingt Rosado, passando por diversos problemas estruturais. A falta de linhas do transporte público tem sido motivo de reclamação por parte da população que depende das linhas para se locomover para todas as regiões da cidade.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) deu início aos estudos técnicos de viabilidade para o retorno e ampliação dos itinerários.

Ao longo do ano, as equipes da secretaria trabalharam na elaboração de rotas, manutenção da malha viária e sinalização.

Diversas reuniões foram feitas com a empresa prestadora do serviço de transporte no município, a fim de traçar alternativas para o retorno e ampliação das rotas.

A apresentação do plano acontecerá às 18h na Praça do Alto de São Manoel, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Governador Tarcísio de Vasconcelos Maia (UPA do Alto de São Manoel).