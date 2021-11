Prefeitura realiza limpeza de canais e córregos no bairro Vingt Rosado

O mutirão “Mossoró Limpa” segue trabalhando para contemplar os quatro cantos da cidade com os serviços de limpeza urbana. Nesta quinta-feira (11), os serviços chegaram ao bairro Vingt Rosado com o trabalho de limpeza em córregos e canais.

Os trabalhos da Prefeitura de Mossoró em canais, galerias, bueiros e córregos foram intensificados visando à prevenção a inundações em períodos de chuvas. “Estamos dando continuidade ao trabalho de limpeza em córregos e canais. Chegamos ao bairro Vingt Rosado realizando o serviço visando à prevenção a possíveis transtornos que possam ser ocasionados com as chuvas”, explicou Leandro Holanda, gerente de Limpeza Urbana do município.

A ação faz parte do “Mossoró Limpa” que em janeiro deste ano iniciou um mutirão de limpeza por dezenas de bairros da cidade promovendo trabalho preventivo que agora é retomado antes do período chuvoso. “O município mapeou os pontos críticos e realizamos constantemente o monitoramento das áreas justamente para prevenção aos problemas no futuro”, destacou Leandro Holanda.

O processo de limpeza no município conta com a colaboração da população para manutenção e conservação da cidade limpa, zelo pelos espaços públicos, gerando benefícios à coletividade, evitando transtornos com o descarte irregular de lixo. Por isso, é importante que os moradores fiquem atentos para o descarte correto de resíduos, respeitando os dias de coleta domicilar de lixo, conforme cronograma de cada bairro. No Vingt Rosado, por exemplo, a coleta acontece regularmente nas segundas, quartas e sextas-feiras.

A Diretoria de Serviços Urbanos da Secretaria de Infraestrutura irá estender o serviço para outros bairros de Mossoró onde há canais ou córregos. O trabalho já foi realizado em bairros como Aeroporto e Belo Horizonte.