Internada no HRTM, dona de casa sofre com doença desconhecida que causa feridas pelo corpo

Há cerca de 4 meses Ana Cláudia Maria Gadelha do Nascimento, de 43 anos, moradora de Tibau, vem sofrendo com bolhas pelo corpo que estouram e se tornam feridas. Ainda sem saber do que se trata, ela está internada desde o sábado (6), no HRTM, em Mossoró. A mulher está recebendo toda a assistência de medicação necessária no próprio hospital, mas a família ainda precisa de ajuda para comprar itens de higiene pessoal, tais como fraldas descartáveis, lenços umedecidos e, principalmente, o sabonete específico para higienização dos ferimento, que possui um valor elevado; saiba como ajudar