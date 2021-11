Ônibus no Bairro: prefeito fala sobre a retomada do transporte coletivo em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) anunciou nesta quinta-feira (11), o cronograma de ampliação do transporte público do município.

Novos 11 itinerários vão fazer parte do Plano de Mobilidade da cidade, alcançando mais de 30 regiões até maio de 2022.

A linha Planalto / Liberdade começará a circular a partir desta sexta-feira (12), saindo da praça do Liberdade às 6h10 da manhã. O itinerário possui 16km de extensão e contempla os bairros Centro, Ilha de Santa Luzia, Pirrichil, Inocoop, Planalto e Liberdade.

Também houve ampliação da linha Vingt Rosado, que contemplará a partir desta sexta o Conjunto Novo.

O lançamento do plano de ampliação do transporte público contou com a assinatura do termo aditivo que viabiliza a ampliação do sistema no município.

O chefe do poder Executivo, Allyson Bezerra, anunciou que até fevereiro a Prefeitura de Mossoró investirá 220 mil reais no transporte público coletivo do município.

“A prefeitura está fazendo o investimento, até fevereiro, de 220 mil reais para o transporte público. São recursos próprios, recursos do município, recursos do povo que estamos retornando à população”, destacou.

Allyson disse ainda que “vamos fazer com que o transporte público de Mossoró seja um transporte público eficiente, moderno e transparente. É ônibus na rua, ônibus nos bairros, ônibus atendendo realmente à população. É um novo tempo que queremos dar ao transporte público de Mossoró”, completou o gestor.

Titular da pasta, Cledinilson Morais lembra que no início do ano a cidade contava apenas com três linhas, contemplando poucos bairros.

“Recebemos no início do ano a empresa responsável pelo transporte público em completo colapso. Apenas três linhas estavam funcionando na cidade. O prejuízo da empresa já somava mais de cinco milhões de reais. De imediato, convocamos a empresa e realizamos diversas reuniões para resolver a problemática do transporte público da cidade”, explicou.

A Secretaria de Mobilidade iniciou, ainda em janeiro, estudos de viabilidade técnica, com o georreferenciamento dos itinerários, análise da qualidade de ruas e avenidas e sinalização. Em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, as rotas receberam manutenção e reparos na pavimentação para melhorar a mobilidade.

Por meio da consulta pública durante a campanha “Mossoró Mobilidade”, a SESDEM recebeu diversas sugestões sobre implantação de novas rotas para o transporte público. De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, as sugestões foram primordiais para aperfeiçoar o plano de ampliação do sistema.

“A participação popular foi de extrema importância através das sugestões. Recebemos inúmeras opiniões e atrelado aos nossos estudos, condensamos essas informações e traçamos novas rotas. O que nós percebemos antes é que o bairro era atendido apenas pelas margens, desassistindo uma unidade básica de saúde ou uma escola, por exemplo. Criamos novas rotas, para um transporte público mais eficiente, que entre no bairro e atenda os anseios da população”, enfatizou Luís Correia.

Milton Vicente, usuário do transporte coletivo da cidade, comemorou a ampliação do sistema. “Pra mim a nota é 10. Toda equipe está de parabéns pelo trabalho desenvolvido. O município tem se mostrado muito eficiente na melhoria da qualidade de vida do mossoroense”, elogiou.

“Nós temos um público muito carente, são os idosos, os deficientes, estudantes, pessoas de baixa renda, que não tem acesso à mobilidade. O transporte coletivo é a chave para essas pessoas. Esse público estava realmente carente de um sistema de transporte que pudesse atendê-los. Então, montamos um plano estratégico para que possamos o mais rápido possível, estarmos garantindo o direito de ir e vir”, comentou.









CRONOGRAMA DE AMPLIAÇÃO

12 de novembro: Vingt Rosado / Conjunto Novo

A partir desta sexta-feira (12), a linha Vingt Rosado / Conjunto Novo será ampliada, contemplando os bairros Centro, Pereiros, Ilha de Santa Luzia, Alto de São Manoel, Presidente Costa e Silva, Pintos, Vingt Rosado e Conjunto Novo. O itinerário passou a ter 25 km de extensão.

12 de novembro: Planalto / Liberdade

A linha Planalto / Liberdade atenderá os bairros Centro, Ilha de Santa Luzia, Pirrichil, Inocoop, Planalto e Liberdade.

20 de dezembro: Aeroporto / Macarrão

Até dia 20 de dezembro será implantada a linha Aeroporto / Macarrão. O itinerário contemplará os bairros Centro, Pereiros, Doze Anos, Boa Vista, Aeroporto I, Macarrão e Quixabeirinha. A linha possui 13 km de extensão.

20 de janeiro: Sumaré

A linha Sumaré terá 21 km de extensão e contemplará os bairros Centro, Pereiros, Alto de São Manoel e Sumaré.