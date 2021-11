Football 101: Saiba mais sobre o São Paulo FC

Como o futebol é o esporte nacional do Brasil, não há dúvida de que o país produziu jogadores de primeira linha e equipes de destaque. Isso inclui o São Paulo FC. Comumente conhecido como São Paulo, é um clube de futebol profissional que foi fundado em 1930. O clube é uma das equipes de maior sucesso tendo conquistado um total de 12 títulos internacionais. O São Paulo é também um dos três clubes que nunca chegou ao rebaixamento da Série A brasileira. Os outros dois times são o Santos e o Flamengo.

O São Paulo costuma disputar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de futebol de elite de primeira divisão a nível nacional, enquanto o outro é um campeonato profissional de futebol de primeira divisão em São Paulo.

Além dos 12 títulos internacionais, o time também ganhou 3 Libertadores, 2 Copas Intercontinentais, 1 Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 6 títulos do Brasileirão, e muitos outros. Com isso, o São Paulo se tornou o membro inaugural do Club dos 13. É uma organização que representa os interesses dos clubes mais poderosos do Brasil.

A popularidade contínua do time fez deles o terceiro clube com mais torcida do Brasil, com mais de 16 milhões de torcedores. Com a quantidade de torcedores que eles têm, eles também são reconhecidos como o segundo time de futebol brasileiro mais poderoso economicamente.





O começo

O primeiro jogo do São Paulo foi contra o Portuguesa Santista em 25 de janeiro de 1936. A partida foi quase cancelada porque era também o aniversário da cidade. Foi também quando eles terminaram em 9º lugar. Entretanto, eles não conseguiram qualificar para entrar na competição internacional até a primeira vez no ano 2003. Afortunadamente, Porphyrio da Paz, o compositor do hino e diretor de futebol do clube, conseguiu uma autorização do Conselho de Educação para continuar o jogo.

Nos anos 80, o time conquistou um total de quatro títulos paulistas e um brasileiro com a ajuda da dupla central defensiva de Dario Pereyra e Oscar. Foi também a época em que o clube conquistou o Campeonato Paulista em dois anos consecutivos (1980 e 1981) pela primeira vez desde a década de 1940.





Tempos difíceis

São Paulo viveu um período difícil em 2010. O time perdeu um jogo na Copa Libertadores 2010, o que resultou na saída de equipe do treinador Ricardo Gomes. 2011 também foi um ano decepcionante para o time pois terminou em 6º lugar no Campeonato Paulista. O resultado daquele jogo impediu a classificou para a Libertadores. A Copa Libertadores é uma competição internacional de futebol anual na América do Sul

Mesmo com a contínua derrota do time, o São Paulo provou que ainda tem as qualidades para ser aclamado como um dos melhores times da região. Isto é, ao vencer a Copa Sul-Americana em 2012, permitindo que eles possam competir pela próxima temporada da Libertadores. Desde então, o clube está se esforçando continuamente para ganhar cada um dos jogos.

Com as habilidades excepcionais que os jogadores do São Paulo estão mostrando, não há dúvida de que eles merecem ser reconhecidos como um dos favoritos das apostas de futebol.