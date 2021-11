Encontro de produtores rurais de Mossoró acontece no próximo dia 20

A Prefeitura de Mossoró realiza no próximo dia 20 de novembro o Encontro de Produtores Rurais de Mossoró. O evento será realizado na comunidade Independência, zona rural do município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

Conforme cronograma, haverá dia de campo, exposições de animais, festival de culinária caseira, torneio leiteiro de caprinos, torneio de melhor reprodutor e torneio peso pesado de ovinos e caprinos, além de distribuição de 12 mil palmas forrageiras e de mudas através do programa "Mossoró Verde". A atividade terá premiações do 1º ao 5º lugar.

“No próximo dia 20 faremos um evento no Assentamento Independência. Vamos realizar um dia de campo voltado para palestras técnicas, palestras de ovinos, caprinos. O evento também terá um torneio leiteiro de cabras, festival de culinária caseira para galinha caipira, vamos fazer distribuição de palmas em parceria com a Emparn, Emater, também distribuição de mudas através do programa 'Mossoró Verde'”, destacou o titular da SEADRU, Faviano Moreira.

O secretário de Agricultura também ressalta que o encontro servirá para que a pasta municipal tenha contato próximo com os moradores da zona rural.

“O evento também é importante para termos o contato próximo com os agricultores, onde estaremos discutindo melhorias para as cadeias produtivas. É importante a participação de todos os agricultores, principalmente das comunidades próximas, para que a gente possa estar passando informação e recebendo as sugestões para execução dos trabalhos”.