Novos kits da merenda escolar começam a ser entregues na próxima semana em Mossoró

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Mossoró inicia na próxima semana a entrega de uma nova remessa de kits para merenda escolar. Os alimentos serão distribuídos para as Unidades de Educação Infantil (UEIs) e escolas, conforme o planejamento que vem sendo cumprido pela gestão desde o início do ano.

A Prefeitura já garantiu em 2021 o fornecimento de mais de 330 toneladas de alimentos para os alunos da rede.

Com a proximidade da entrega de uma nova remessa da merenda escolar, a SME realizou na manhã desta sexta-feira (12) uma reunião com os diretores das UEIS e escolas que integram a rede municipal. O encontro, conduzido pela Coordenação de Alimentação Escolar, contou também com a presença da secretária de Educação, professora Hubeônia Alencar.

“Tivemos mais um momento de reunião com os diretores, para, por meio da Coordenação de Alimentação Escolar, orientá-los quanto à entrega e distribuição dos kits de merenda escolar. Fazemos isso sempre que antecede uma nova etapa de entrega, repassando informações importantes, que vão desde o recebimento da merenda pela unidade até a distribuição com os pais, tudo de forma muito transparente”, pontuou a secretária.

A merenda distribuída aos alunos que estão em aula remota é adquirida com recursos da contrapartida do Município e verba oriunda do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),

“A reunião desta sexta (12) teve como objetivo orientar sobre a execução do PNAE e os cuidados quanto ao recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios da alimentação escolar”, acrescentou a nutricionista Shirlley Martins, coordenadora de Alimentação Escolar da SME.

A secretária Hubeônia Alencar lembra que nova remessa de merenda escolar segue o padrão adotado pela gestão municipal na última entrega, quando os kits foram aperfeiçoados, tanto do ponto de vista de qualidade dos itens, como de variedade e ainda com o fornecimento de kits especiais para alunos com necessidades nutricionais específicas.

BALANÇO

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já distribuiu, desde o início do ano, mais de 330 toneladas de alimentos para alunos de toda a rede de ensino, entre investimentos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e parcerias com o Governo Federal em ações como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Foram 334,8 toneladas de alimentos entregues e 42.671 kits fornecidos ao longo de 2021.

De acordo com dados da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, as famílias de alunos da rede de ensino receberam, até agora, 318,8 toneladas de alimentos para a merenda escolar (contemplando todos discentes matriculados na rede) e 15,9 toneladas de itens adquiridos por meio do PAA, iniciativa do Ministério da Cidadania executada em parceria com estados e municípios.

A entrega mais recente do Programa de Aquisição de Alimentos aconteceu no último dia 4 de novembro, quando mais de 500 kits foram fornecidos a famílias de alunos da Escola Municipal Celina Guimarães Viana, no bairro Barrocas.

Os kits montados com recursos da merenda escolar contêm itens como arroz, biscoito, feijão, flocos de milho, leito em pó integral, macarrão, batata-doce, peito de frango e alimentos da agricultura familiar. Já os kits do PAA possuem itens como melancia, melão, banana, doce de caju, mel de abelha em sachê, feijão verde, entre outros.