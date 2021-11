Jucuri, São Francisco e Barrinha recebem manutenção na rede de abastecimento

A Prefeitura de Mossoró realizou neste final de semana e feriado da Proclamação da República serviços de manutenção na rede de abastecimento nas comunidades de Jucuri, Barrinha e São Francisco.

A equipe da SEADRU consertou a bomba do poço de Jucuri. De acordo com o gerente executivo do Desenvolvimento Rural, Raniere Barbosa, a peça apresentou problema e com a instalação do novo equipamento a vazão aumentou.

“A Secretaria de Agricultura desceu a bomba da comunidade de Jucuri. Ela estava com pouca vazão, com problema no bombeador. Foi consertado e agora conseguimos aumentar a vazão. Isso significa dizer que as comunidades abastecidas pelo poço vão ficar todas abastecidas e o funcionamento do poço está normalizado”.

Ainda no final de semana foi consertada a bomba no poço que abastece a comunidade da Barrinha. Raniere Barbosa destacou a rapidez na resolutividade do problema.

“No poço da Barrinha houve um problema na bomba e de imediato a equipe da SEADRU realizou o conserto. A bomba deu problema lá, mas rapidamente foi consertada. A peça está instalada e o poço voltou a funcionar normalmente”, ressaltou.

Na comunidade de São Francisco foi realizado o processo de inclusão de canos de tubulação de ferro. Segundo Raniere Barbosa, a comunidade já recebia água num sistema inadequado. A tubulação era antiga e dificultava a chegada da água para os moradores.

“Realizamos também o processo de inclusão de canos de tubulação de ferro na comunidade de São Francisco. A localidade recebia água num sistema precário, tubulação antiga. A espessura bem reduzida dificultava a água chegar ao loteamento. Nessa operação substituímos a tubulação e colocamos tubos de ferro. Faltam somente alguns ajustes de registro e adaptação para que o sistema venha a funcionar em sua plenitude”, disse.