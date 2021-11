Aulas presenciais da rede municipal retornam no próximo dia 22 em 47 escolas e UEIs . Conforme acordado com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e homologada pelo Poder Judiciário, 47 equipamentos da rede de ensino voltarão a receber os alunos, de forma presencial no próximo dia 22/11. São 30 escolas e 17 Unidades de Educação Infantil (UEIs), localizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nas demais escolas e UEIs da rede municipal, as aulas continuarão sendo ofertadas, remotamente, até o final do ano letivo de 2021.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Educação, informa que as aulas presenciais em parte das unidades de ensino que integram a rede municipal serão retomadas na próxima segunda-feira (22). A decisão foi tomada em comum acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e homologada pelo Poder Judiciário.

Conforme acordado, 47 equipamentos da rede de ensino voltarão a receber os alunos, de forma presencial. São 30 escolas e 17 Unidades de Educação Infantil (UEIs), localizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nas demais escolas e UEIs da rede municipal, as aulas continuarão sendo ofertadas, remotamente, até o final do ano letivo de 2021.

"A Secretaria Municipal de Educação apresentou desde o início a proposta que considera a mais viável para a rede, inclusive, pedagogicamente, a partir dos dados que a SME tem e da realidade vivenciada. No entanto, diante da judicialização do retorno pelo MP, e mantendo a nossa linha de diálogo constante com todos os Poderes e segmentos, readequamos a nossa proposta inicial", explica a secretária de Educação, professora Hubeônia Alencar.

A secretária reforça ainda que partir do ano letivo de 2022, todas as escolas e UEIs voltarão a oferecer o ensino 100% presencial, conforme planejamento definido pela SME.

Confira a relação completa das escolas e UEIs em que terão as aulas presenciais retomadas .

E.M. André Luiz, E.M. Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes, E.M. Dinarte Mariz, E.M. Dolores do Carmo Rebouças, E.M. Joaquim Felício de Moura, E.M. Nossa Senhora das Graças, E.M. Prof. Alexandre Linhares, E.M. Prof. Antônio da Graça Machado, E.M. Prof. Francisco Morais Filho, E.M. Profª Celina Guimarães Viana, E.M. São Romão, E.M. Francisco Ferreira, E.M. Luiza de Almeida Gomes, E.M. João Niceras de Morais (N.M.E.R. João Niceras), E.M. Cornélio Barbalho (N.M.E.R. Cornélio Barbalho), E.M. Marineide Pereira da Cunha, E.M. Niná Ribeiro de Macedo Rebouças, E.M. Paulo Cavalcante, E.M. Prof. Manoel Assis, E.M. Raimunda Nogueira do Couto, E.M. Raimundo Fernandes, E.M. Rotary, E.M. Senador Duarte Filho, E.M. Bento José de Freitas, E.M. Dr. José Gonçalves (com exceção do Anexo), E.M. Evilásio Leão, E.M. Francisco Bezerra de Maria, E.M. Francisco de Assis Nogueira, E.M. Neci Campos (N.M.E.R. Neci campos), E.M. Raimundo Galdino.

UEI Tia Aldanisa, UEI Amélia Ferreira, UEI Eva Maria, UEI Izabel Macedo,UEI Maria das Dores, UEI Júlio Galdino, UEI Maria Iracema de Araújo Caldas, UEI Maria Julia Uchoa Fernandes, UEI Maria Leite L. Rocha, UEI Maria Salem Duarte, UEI Maria Socorro F. Marcelino, UEI Mário Negócio Zona urbana, UEI Noeme Borges de Andrade, UEI Rita Maria da Mota, UEI Santa Terezinha, UEI Zezinha Gurgel Fernandes e UEI Maria Caldas.