Secretaria de saúde antecipa 2ª dose da vacina contra Covid para adolescentes

De acordo com o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, quem tomou a 1ª dose da Oxford (AstraZeneca) e Pfizer no dia 21 de setembro já pode procurar o posto para tomar a 2ª dose. E quem tomou a 1ª dose da Coronavac em 19 de outubro também já pode tomar a 2ª dose. As pessoas que têm dificuldades de mobilidade para se deslocarem até os pontos exclusivos de vacinação da Covid podem agendar as vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) próximas de suas residências.

Os adolescentes que tomaram a 1ª dose da vacina contra Covid-19 há 56 dias já podem antecipar e tomar a 2ª dose. A anúncio foi feito hoje pelo coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima. A vacinação da Covid continua acontecendo de segunda a sábado no Ginásio do SESI e nos domingos no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.

Etevaldo alerta ainda que existe um número expressivo de adolescentes que ainda não tomaram sequer a primeira dose. De acordo com os dados desta terça-feira (16), 29.002 adolescentes acima de 12 anos ainda não procuraram o posto para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Os números também apontam que 23.925 pessoas estão com a 2ª dose atrasada e 6.728 também já deveriam ter tomado a dose de reforço (3ª dose).

De acordo com Etevaldo, é importante ressaltar que os casos novos de Covid que estão surgindo são exatamente de pessoas que não completaram o esquema vacinal ou não tomaram nenhuma dose da vacina da Covid. “É preciso que a população procure os pontos de vacinação para estar completando o seu ciclo vacinal. Lembrando que não está faltando vacina e que os adolescentes que tomaram a 1ª dose e completaram 56 dias já podem antecipar a 2ª dose”, reforçou.

