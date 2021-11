Incêndio atinge loja de manutenção de veículos no centro de Mossoró. O fogo começou pela parte de trás, no setor de líquidos inflamáveis, e rapidamente se espalhou por todo o prédio. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, um trabalho com uma máquina de solda teria provocado o acidente. Nenhum prédio ao redor foi diretamente atingido pelas chamas e ninguém se feriu no incêndio. No entanto, de acordo com o coordenador da defesa civil de Mossoró, Alcivan Gama, um trabalho de avaliação será feito nas redondezas, após a liberação do corpo de bombeiros, para averiguar possíveis danos. Caso algum seja detectado, será necessário isolar o local.

Um grande Incêndio atingiu uma loja de manutenção de veículos, localizada no centro de Mossoró, nesta quarta-feira (17). Dois carros do Corpo de Bombeiros e carros pipa da Defesa Civil foram acionados para controlar as chamas.

O fogo começou pela parte de trás, no setor de líquidos inflamáveis, e rapidamente se espalhou por todo o prédio. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, um trabalho com uma máquina de solda teria provocado o acidente.

Nenhum prédio ao redor foi diretamente atingido pelas chamas e ninguém se feriu no incêndio. No entanto, de acordo com o coordenador da defesa civil de Mossoró, Alcivan Gama, um trabalho de avalição será feito nas redondezas, após a liberação do corpo de bombeiros, para averiguar possíveis danos. Caso algum seja detectado, será necessário isolar o local.



Outros órgãos de segurança como Guarda Civil Municipal e gerência de Trânsito também estiveram no local para organizar o tráfego nas ruas adjacentes, bem como controlando o fluxo de pessoas. O Secretário de Segurança de Mossoró falou sobre o trabalho:









O fogo foi controlado por volta das 12h16. No entanto, o corpo de bombeiros permaneceu no local realizando o resfriamento das paredes e teto, para evitar o início de novos focos, bem como o desabamento da estrutura.

Até às 13h a Av. Alberto Maranhão seguia interditada, no trecho entre as as Ruas Alfredo Fernandes e Frei Miguelinho. O trânsito na região está um pouco lento e a orientação dos Agentes é para evitar esse trecho.