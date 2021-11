Comerciantes do Mercado Vuco-Vuco receberão ações da campanha “Novembro Azul”

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde Primária, estará realizando n esta sexta-feira (19), ações voltadas à campanha “Novembro Azul”, no mercado do Vuco-Vuco a partir das 8h30 da manhã.

A iniciativa tem como objetivo levar informações e serviços para os comerciantes que atuam no local sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata.

A campanha “Novembro Azul” foi lançada em Mossoró no último dia (8) e a programação consta de várias atividades que estão acontecendo com o objetivo de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. O calendário de ações se estenderá até o dia 27.

O câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata representa 29% dos diagnósticos da doença no país. O levantamento aponta para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022.

Durante a ação no Vuco-Vuco, serão disponibilizados serviços de atualização do Cartão SUS, aferição de pressão arterial, atendimento médico (com 3 profissionais), testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e glicemia, avaliação nutricional, orientação odontológica, orientação de enfermagem, agendamento de exames laboratoriais, vacinação: Covid, Influenza, Hepatite e duplo adulto.