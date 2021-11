Complexo Viário de Mossoró será iluminado através de parceria da Prefeitura com o DNIT

Em sua viagem a Brasília, o prefeito Allyson Bezerra conseguiu assegurar uma parceria para iluminar os 17 km do Complexo Viário do Abolição, em Mossoró-RN. O investimento será de aproximadamente R$ 6 milhões na fixação de postes, cabeamento e lâmpadas. Caberá a Prefeitura de Mossoró assumir os custos de manutenção.

O investimento será de aproximadamente R$ 6 milhões na fixação de postes, cabeamento e lâmpadas. Caberá a Prefeitura de Mossoró assumir os custos de manutenção e a conta de energia.

A Polícia Rodoviária Federal tem registrado acidentes com frequência no trecho do complexo viário do Abolição e o DNIT investiu em redutores de velocidade eletrônico.

Entretanto, mesmo assim, em locais como Redenção, Bela Vista, próxima a rodoviária, ao cemitério novo e nas imediações do Sumaré, têm ocorrido acidentes com frequência.

Além da falta de iluminação, a reclamação em alguns trechos, como na região do Bela Vista e do Sumaré, é por passarelas para pedestres e ciclistas.

Neste caso, o prefeito Allyson Bezerra disse que tem assegurado a instalação de três passarelas, em locais estratégicos que vão permitir a travessia de pedestres. Conta com o apoio do ministro Fábio Faria, das Comunicações.



O trabalho de instalação da iluminação no Complexo Viário do Abolição será no início de 2022. As tratativas do prefeito Allyson Bezerra sobre esta obra em Mossoró foram com Secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.