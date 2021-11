Linha de ônibus do Planalto/Liberdade também contempla Alameda a partir de segunda-feira, 22

Com a readequação da linha, o bairro Alameda, zona Leste, começa a ser contemplado a partir desta segunda-feira (22). No novo trajeto, o ônibus acessa o bairro através da rua Farias. A implementação e ampliação do sistema de transporte público da cidade é fruto de levantamentos, estudos e investimentos realizados pelo município para melhor atender a população. Até maio de 2022, o transporte público municipal alcançará mais de 30 regiões da cidade.