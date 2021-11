PMRN monta operação especial de segurança para o Enem 2021

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) preparou uma operacional especial envolvendo mais de 1.600 policiais para oferecer mais segurança aos mais de 73 mil estudantes potiguares inscritos na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, que acontece nos próximos domingos (21 e 28), em 40 municípios do estado.

O reforço no policiamento será realizado a pé e motorizado, no entorno dos 243 locais de aplicação de prova, com o emprego de equipes das tropas convencionais e das unidades especializadas.

A PMRN inicia, nesta sexta-feira (19), a escolta da rota dos centros de distribuição dos Correios até os locais de realização de provas, bem como a logística inversa. A operação especial só termina com a escolta das provas preenchidas até os Correios.

De acordo com o Coronel PM Castelo Branco, Comandante do Comando de Policiamento do Interior da PMRN, desde 1999, o Rio Grande do Norte nunca registrou nenhuma ocorrência relacionada ao Enem.

“Acreditamos que este ano será ainda mais tranquilo, pelo fato da diminuição dos inscritos total, mas estamos sempre juntos com todos os órgãos, gerenciando qualquer eventualidade, e garantido um evento com segurança”, disse o Coronel.

O trabalho operacional ainda envolve a montagem de um Centro de Comando Controle Estadual na Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) que conta com a presença além da PMRN, de agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e demais agentes de segurança pública, além de membros do Consórcio aplicador das provas, a Fundação Cesgranrio.

O centro inicia as atividades a partir das 7h do domingo (21) e segue até o final das provas às 20h.