Liga realiza nova triagem gratuita para detecção do câncer de mama em Mossoró

Referência no tratamento oncológico em Mossoró e região, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer vai promover durante este mês de novembro mais uma triagem gratuita para pacientes com suspeita de câncer de mama.

Para participar, a paciente deve apresentar exame de imagem realizado pelo menos nos últimos 12 meses, que aponte alguma alteração.

“Não podemos evitar que as mulheres tenham câncer. O que a gente pode e deve fazer é trabalhar para que se tenha o diagnóstico precoce o mais cedo possível. Por isso, vamos realizar mais uma vez essa triagem, com a intenção de oportunizar as mulheres que não conseguiram acesso na que realizamos no mês de outubro”, destaca o Mastologista da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), Dennys Fowler.

A partir das 13h do dia 26 de novembro, as pacientes podem procurar o Hospital da Liga Mossoroense – Unidade II (antiga Casa de Saúde Santa Luzia), onde serão atendidas.

Além do exame de imagem (mamografia, ultrassonografia de mama ou ressonância), a paciente deve levar documento de identificação oficial com foto e o cartão do SUS.

O atendimento será realizado pelo Médico Mastologista da LMECC, Dennys Fowler, por ordem de chegada, não sendo necessário agendamento prévio. Quem confirmar a suspeita ou alguma alteração será encaminhado para realizar tratamento na própria Instituição.

Para mais informações ou dúvidas, pode-se entrar em contato com a Central de Atendimento da Liga Mossoroense pelo telefone (84) 3323-7700 ou ter mais detalhes acessando o instagram oficial da Instituição, que é o @lmecc.solidariedade.