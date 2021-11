"112 anos formando cidadãos na defesa do nosso País", diz Allyson em solenidade no TG07-010

A solenidade desta noite também marcou a despedida do TG 07-010 do subtenente Paulo Sérgio Trombini Benvegnu, chefe de instrução, e do instrutor e subtenente Paulo Rogério Masteloto. Os oficiais irão agora para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cumprir suas missões junto ao Exército. “Nós aqui, enquanto oficialmente diretor do Tiro de Guerra, prestamos a nossa homenagem aos oficiais do Exército Brasileiro que estão se despedindo, e a todos os atiradores que estão se formando”, complementou o prefeito Allyson Bezerra.

O Tiro de Guerra 07-010, que comemora em 2021 o seu 112º ano de permanência na cidade de Mossoró, realizou na noite desta sexta-feira (19) a solenidade de formação de 100 novos atiradores, que passam a ser reservistas do Exército Brasileiro. A cerimônia contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra, que é o diretor do TG 07-010.

“São 112 anos de história, 112 anos formando cidadãos na defesa do nosso país, da nossa pátria. O TG é importantíssimo para a cidade de Mossoró, faz parte diretamente da história da cidade. Esse ano o TG já nos deu um apoio muito importante com a arrecadação de alimentos, cestas básicas, e a distribuição para a população que mais estava necessitando. Reconhecemos o papel social que o Exército Brasileiro está desempenhando”, destacou o chefe do Poder Executivo, lembrando ainda o apoio fundamental do TG na campanha “Mossoró Vacina”.

A solenidade desta noite também marcou a despedida do TG 07-010 do subtenente Paulo Sérgio Trombini Benvegnu, chefe de instrução, e do instrutor e subtenente Paulo Rogério Masteloto. Os oficiais irão agora para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cumprir suas missões junto ao Exército. “Nós aqui, enquanto oficialmente diretor do Tiro de Guerra, prestamos a nossa homenagem aos oficiais do Exército Brasileiro que estão se despedindo, e a todos os atiradores que estão se formando”, complementou o prefeito Allyson Bezerra.

O chefe de instrução do TG 07-010, subtenente Benvegnu, comenta a importância da formação dos atiradores para a sociedade. “Para nós é sempre emocionante esse momento. Estou aqui há três anos, me apresentei em 2019, e é uma satisfação muito grande quando chega esse momento. Todos os anos nós formamos 100 atiradores e nós trabalhamos para devolver à sociedade esses jovens com um melhor amadurecimento, uma capacidade melhor de enfrentar a vida lá fora, sendo difusores do civismo, da cidadania, do patriotismo”, disse.

O secretário municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Morais, também participou da cerimônia e destacou a parceria entre o TG e o Município. “É uma parceria muito importante para o município de Mossoró. A Secretaria vem desenvolvendo diversas ações em conjunto com os atiradores, com o Tiro de Guerra. Nesse processo de formação dos atiradores são formandos também cidadãos. Eles saem daqui, com certeza, com uma nova visão de sociedade”, afirmou.

Conforme Termo de Cooperação firmado entre o Município e o Exército Brasileiro, por meio da 7ª Região Militar, a Prefeitura é responsável pela manutenção dass instalações do TG e o Exército fornece os instrutores e material militar para a instrução. “O TG proporciona ao jovem prestar o serviço militar obrigatório na cidade em que mora, sem que ele precise sair daqui”, finalizou o subtenente Benvegnu