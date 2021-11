Prefeito Allyson coloca o homem do campo no orçamento do município de Mossoró

Durante o Primeiro Encontro de Produtores Rurais de Mossoró, realizado no Assentamento Independência, no Polo do Jucuri, o prefeito Allyson Bezerra assegurou que vai triplicar o orçamento, para melhorar a vida do homem que trabalha no campo com estradas de qualidade, com água de qualidade, com compartilhamento de conhecimento através do Programa Mossoró Rural

O prefeito Allyson Bezerra colocou os moradores das 137 comunidades consideradas rurais no orçamento do município. Quando assumiu o governo, havia previsão orçamentária de mais ou menos R$ 2 milhões, o que era insuficiente para custear as despesas da zona rural.

Mesmo sem previsão orçamentária suficiente, o prefeito destaca que conseguiu melhorar o acesso e o abastecimento de quase todas as comunidades, além de colocar em prática o Programa Mossoró Rural para fazer crescer as comunidades rurais.

A missão do Mossoró Rural é pesquisar as potencialidades dos trabalhadores (já está quase concluído) e destinar capacitação para melhorar a produção e também como gerenciar e comercializar os produtos em parceria com as universidades, Governos do Estado e Federal.





“Colocamos o homem do campo no orçamento”, destaca o prefeito Allyson Bezerra durante o Primeiro Encontro de Produtores Rurais de Mossoró realizado durante todo este dia de sábado no Assentamento Independência, que fica localizado na região do Polo do Jucuri.

Segundo o secretário de Agricultura, Faviano Moreira, o encontro promove uma integração entre os produtores, oportunidade, também, que a Prefeitura Municipal, através das parcerias como BNB e SEBRAE, oferece palestras de capacitação dos produtores.

No Assentamento Independência, os moradores (cerca de 50 famílias) foram ensinados a como produzir forragem para os animais, num sistema relativamente barato de saneamento básico nas casas (custa em média 5 mil), saneamento a água usada nas casas.

A missão de Miguel Campos e Paula Escóssia, que são zootecnistas, no Primeiro Encontro de Produtores Rurais, foi ensinar os colonos como processar e guardar adequadamente forragens para os animais no período de chuvas para alimentá-los no período de estiagem.





Especialistas de vários seguimentos, também ensinaram como produzir mais e com mais qualidade, assim como mostraram como organizar os pequenos negócios e distribuir os produtos no mercado, seguindo as normais gerais do comércio e de vigilância Sanitária.

O trabalho de fortalecimento do homem do campo, segundo o prefeito Allyson Bezerra, só está sendo possível graças ao empenho dos servidores da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Ele confirmou que este ano só foi possível realizar um encontro, mas que no próximo ano quer realizar encontro de produtores nos 4 polos de Mossoró.

Em discurso, o prefeito também assegurou que vai triplicar o orçamento do homem do campo, por entender que é na zona rural que se produz o que se come na cidade. Com o Programa Mossoró Rural, esperar produzir mais, com mais qualidade, gerando mais renda e meios de vida para o homem do campo, que tem sofrido muito em gestões passadas.

As capacitações realizadas no Dia de Campo foram distribuídas em tendas onde foram abordados os seguintes temas: Como diminuir custo na atividade pecuária; Uso da palma forrageira consorciada e sistema de reuso de água; principais doenças em ovinos e caprinos e como prevenir e Relato de sucesso de produtor de ovinos.

PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS

7h - 1ª ordenha de cabras

8h30 - Pesagem inicial do concurso peso pesado e jejum dos animais

12h - Concurso de culinária caseira da galinha caipira

15h - Concurso do melhor reprodutor

16h30 - Distribuição de mudas (Mossoró Verde)

18h - 2ª ordenha concurso cabras leiteiras

19h30 - 2ª pesagem concurso peso pesado

20h - Encerramento e premiações