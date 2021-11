2.927 pessoas foram vacinadas no primeiro 1º final de semana de Megavacinação em Mossoró

No primeiro fim de semana de realização da Campanha Nacional de Megavacinação contra a Covid-19, a mobilização feita pela prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Diocese de Santa Luzia, conseguiu vacinar 2.927 pessoas incluindo 1ª dose, 2ª dose e dose de reforço (3ª dose).

Neste sábado e domingo a população de Mossoró passou a contar com mais um ponto de vacinação no Partage Shopping, disponibilizado através de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde. O local funcionou como mais um local para atender, além dos próprios trabalhadores, os visitantes. No sábado (20) foram vacinadas 274 pessoas e no domingo (21) foram 259 vacinados. Portanto, em dois dias no Partage foram vacinadas 533.

A vacinação no fim de semana também aconteceu no sábado no ginásio do SESI das 8h às 16h e no domingo no ginásio de Esportes Pedro Ciarlini também das 8h às 16h. Nos dois ginásios, nos dois dias 2.394 mossoroenses foram vacinados.

REFORÇO DA DIOCESE

Neste domingo (21), a Diocese de Santa Luzia de Mossoró lançou o “Dia D” de incentivo à vacinação contra a Covid-19. A ação faz parte da programação da Festa de Santa Luzia 2021, que vai de 3 a 13 de dezembro. A campanha inclui as paróquias de 56 municípios da Região Oeste, todas envolvidas nessa mobilização.

Durante as missas, a partir deste domingo, os padres deram testemunhos, relatando que já concluíram o esquema vacinal com a 1ª e 2ª dose e muitos também já tomaram a Dose de Reforço. O objetivo da campanha da diocese é a conscientização sobre a importância e eficácia da vacina contra a Covid-19.