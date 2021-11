“Estamos atentos com foco nas crianças”, diz Hubeônia Alencar sobre volta às aulas em Mossoró

Nesta segunda-feira (22), as aulas presenciais foram retomadas em 47 equipamentos da rede municipal de ensino em Mossoró. No município, 30 escolas e 17 unidades de educação infantil, nas zonas urbana e rural, voltaram a receber alunos.

As equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME) acompanham de perto a volta às aulas nas unidades e escolas.

“Primeiro é um momento de muita emoção, mas também de muito cuidado. A Secretaria Municipal de Educação está com todas as equipes divididas cobrindo as 47 unidades durante essa semana acompanhando o retorno. Estamos atentos com foco nas crianças. É um retorno muito representativo da normalidade que começa a voltar, dos cuidados que tivemos ao longo do ano, inclusive, entregando a sede da UEI Zezinha Gurgel”, destacou Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.

O retorno presencial às unidades de ensino do município acontece mediante observação e cumprimento aos protocolos de segurança sanitária em virtude da pandemia da Covid-19.

“A gente reforça a importância do uso de máscara, álcool e redobrando ainda mais atenção com o nosso público. Nós estamos comprometidos com a educação das crianças com a responsabilidade de fazer dos próximos dias os melhores dias desse ano para as crianças”, enfatizou Irlanda Nolasco, diretora da UEI Zezinha Gurgel Rodrigues.

Dezineide Silva Alves, mãe de dois alunos matriculados na UEI da Estrada da Raiz, comentou a volta às aulas presenciais.

“Fico muito alegre, pois eles estavam muito empolgados para voltar à escola e graças a Deus chegou esse momento. A gente só tem a agradecer e pedir a Deus pra proteger e que tudo dê certo na jornada”, disse.

Dona Conceição foi uma das mães que acompanharam seus filhos no retorno presencial do ensino na manhã de hoje.

“Esse é um momento muito interessante para as crianças. Elas estavam em casa e agora retornam às salas de aula, interagindo com outros alunos, aprendendo mais e com as melhores expectativas possíveis”, pontuou a dona de casa.

Nas demais escolas e UEIs do município, as aulas continuam sendo ofertadas, de modo remoto, até o final do ano. O planejamento da SME é que todas as unidades de ensino da rede voltem a oferecer o ensino 100% de forma presencial a partir de 2022.