18 bairros de Mossoró tem abastecimento reduzido por problema em adutora

Na manhã desta segunda-feira (22), a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando em conjunto motobomba, da adutora Jerônimo Rosado, responsável pelo abastecimento de parte de Mossoró.

Em razão da parada emergencial, segundo a Companhia, 18 bairros da cidade estão com abastecimento reduzido. A previsão é concluir o serviço no final da manhã da terça-feira (23). Podendo voltar antes, caso o serviço seja concluído.

Após religar o sistema, são necessárias 48 horas para regularizar o abastecimento em partes mais baixas e 96 horas para regularizar em lugares mais altos.

As áreas afetadas pelo serviço são: Sumaré, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Costa e Silva, Ulrick Graff, Liberdade I e II, Nova Vida, Bom Jardim, Paredões, Centro, Nova Betânia, parte do Santo Antônio, Abolições II, III, IV e V e parte do Santa Delmira.