Potencial turístico de Mossoró e região será tema de audiência pública na Câmara

A Câmara Municipal de Mossoró vai realizar na próxima quinta-feira, (25), uma audiência pública para debater incentivos para o setor turístico de Mossoró e região.

A iniciativa partiu da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, presidida pelo vereador Genilson Alves (PROS).

Esta não é a primeira ação do Poder Legislativo mossoroense em busca de investimentos para o setor.

“Fundamos, no início do ano, a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e já realizamos importantes reuniões tanto na Câmara como em outras entidades. Percebemos um interesse grande dos empresários e de diversos setores no desenvolvimento do setor turístico. Temos, em nossa região, a possibilidade do turismo de aventura, turismo religioso, turismo cultural”, afirmou o vereador Genilson.

A audiência será ás 15h e deve reunir empresários, parlamentares e representantes da sociedade civil organizada. A TV Câmara fará a transmissão ao vivo, pelo canal 23.2 TCM e pelo site www.mossoro.rn.leg.br .