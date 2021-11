UBSs de Mossoró passam a realizar teste do pezinho; serviço só era disponibilizado no PAM. O Teste do Pezinho é um exame realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do recém-nascido através de uma punção com lanceta estéril e descartável. A realização do teste é obrigatória em todo o território nacional e tem como objetivo detectar doenças genéticas e metabólicas que podem desencadear a deficiência intelectual comprometendo a saúde da criança. A secretária de Saúde Morgana Dantas reforça que a expansão no serviço vai beneficiar diretamente as mães que antes precisavam se deslocar até o PAM e ainda dependiam de agendamento.

O Teste do Pezinho, serviço que antes somente era disponibilizado no PAM do Bom Jardim, a partir de agora passa a ser oferecido em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mossoró.

A extensão do serviço é mais um projeto que a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, que está sendo disponibilizado para a população.

O Teste do Pezinho é um exame realizado a partir do sangue coletado do calcanhar do recém-nascido através de uma punção com lanceta estéril e descartável. A realização do teste é obrigatória em todo o território nacional e a coleta deve ser feita no momento da alta hospitalar.

O objetivo do exame é detectar, de maneira mais efetiva, doenças genéticas e metabólicas que podem desencadear a deficiência intelectual comprometendo a saúde da criança.

A secretária de Saúde Morgana Dantas reforça que a expansão no serviço vai beneficiar diretamente as mães que antes precisavam se deslocar até o PAM e ainda dependiam de agendamento.

“A partir de agora, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando também a realização do Teste do Pezinho nas Unidades Básicas de Saúde para facilitar o acesso das mães que acabaram de ter seus bebezinhos”, reforçou.

De acordo com a secretária Morgana, 32 UBSs de Mossoró já estão aptas a realizarem o exame a partir da coleta de sangue do pezinho do bebê, e outras unidades já estão sendo treinadas para também oferecerem o serviço.

O diagnóstico precoce, a partir do Teste do Pezinho, pode identificar as seguintes doenças: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Fibrose Cística, Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Deficiência de Biotinidase; Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia curta (SCAD), Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia média (MCAD), Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia longa (LCHAD), Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia muito longa (VLCAD) e Deficiência do transporte da carnitina primária (CTD).