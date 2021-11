Festa de Santa Luzia 2021 terá ponto de vacinação contra a Covid 19

De 3 a 12 de dezembro um estande da Secretaria de saúde estará montado nas imediações da catedral com equipes realizando a vacinação das 15h às 22h. Esse ponto extra de vacinação vai funcionar nos horários que acontecem as novenas da festa para atender à população no momento que chega ou que está indo embora. O objetivo da ação, segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, é incentivar os mossoroenses a concluírem o esquema vacinal com a 1ª, 2ª e dose de reforço.

Para incentivar a vacinação contra a Covid a prefeitura de Mossoró em parceria com Diocese vai garantir que a vacinação contra a doença aconteça dentro do calendário da festa de Santa Luzia 2021.

De 3 a 12 de dezembro um estande da Secretaria de saúde estará montado nas imediações da catedral com equipes realizando a vacinação das 15h às 22h.

Esse ponto extra de vacinação vai funcionar nos horários que acontecem as novenas da festa para atender à população no momento que chega ou que está indo embora. O objetivo da ação, segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, é incentivar os mossoroenses a concluírem o esquema vacinal com a 1ª, 2ª e dose de reforço.

A parceria entre a Prefeitura de Mossoró e a Diocese vem conseguindo aumentar o número de pessoas que estão procurando tomar a vacina da Covid, principalmente a população que está com as doses em atraso ou que ainda não tomou nenhuma dose. “Essa parceria está sendo muito importante, pois estamos percebendo um aumento na procura por parte da população para tomar a vacina da Covid”, destacou Etevaldo de Lima.

A vacinação contra a Covid prossegue diariamente em Mossoró de segunda a sábado no Ginásio do SESI e no domingo no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. No próximo fim de semana, a exemplo do fim de semana passado, a população de Mossoró também contará com o ponto extra de vacinação contra a Covid no Partage Shopping, no sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h.

A dose de reforço (3ª dose) está sendo ministrada para as pessoas com 55 anos ou mais que tomaram a 2ª dose com pelo menos cinco meses. Continua também sendo ofertada a vacina para os adolescentes acima dos 12 anos.