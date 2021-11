Governadora Fátima participa da Expofruit e do Fórum de Petróleo e Gás em Mossoró. Fátima Bezerra participa hoje da solenidade de abertura da 23ª edição da Expofruit às 19h30, na Estação das Artes. O evento segue até a sexta-feira (26), com o tema “Valorizando as Oportunidades na Fruticultura”. E na quinta-feira (25) a Governadora participa do Fórum Onshore Potiguar de Petróleo e Gás a partir das 9h, o evento discutirá avanços e oportunidades no mercado local.

A governadora Fátima Bezerra cumpre mais uma agenda em Mossoró, participando nesta quarta-feira (24) da Abertura da Expofruit, Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada

A solenidade de abertura da 23ª edição da Expofruit começa às 19h30, na Estação das Artes. O evento segue até a sexta-feira (26), com o tema “Valorizando as Oportunidades na Fruticultura”.

A organização da Expofruit tem a expectativa de receber um público de cerca de 15 mil pessoas nos três dias de feira e de promover um momento de geração de negócios e troca de conhecimento em diversos temas relacionados à produção frutícola local e nacional.

Já na quinta-feira (25), Fátima Bezerra participa do Fórum Onshore Potiguar de Petróleo e Gás. A indústria onshore brasileira se reunirá no Garbos Recepções, a partir das 9h, para discutir avanços e oportunidades no mercado local.

Consolidado no cenário nacional, o evento reunirá especialistas, membros da cadeia produtiva de petróleo e gás, representantes do Governo do Estado e da agência reguladora. É realizado pela Redepetro RN e Sebrae no Rio Grande do Norte, com apoio da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP) e das empresas patrocinadoras 3R Petroleum, Potiguar E&P, Potigas e Wellbore Integrity.