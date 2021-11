Zona rural de Mossoró recebe manutenção na rede de abastecimento

Foram realizados serviços nas comunidades de Passagem do Rio, Cajazeiras, Pedra Branca, Forno Velho e Sussuarana. A equipe da SEADRU fez um diagnóstico no poço da comunidade de Passagem do Rio e o serviço na localidade foi para melhorar o sistema elétrico do equipamento. Houve também a retirada da bomba do poço de Pedra Branca para fazer uns ajustes de vazão na peça. A equipe da pasta municipal trocou os fios do dessalinizador da comunidade de Cajazeiras, e o equipamento voltou a funcionar normalmente. A Secretaria de Agricultura também colocou em funcionamento o poço da comunidade de Forno Velho e trocou a peça do poço da comunidade de Sussuarana.