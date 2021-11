Equipe de Dória calcula que vitória será com 61,4% dos votos, informa Poder360

Na corrida pelo direito de sair candidato a presidente da república pelo PSDB, estão três tucanos: João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite (foto), governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, em senador pelo Estado do Amazonas. As eleições acontecem neste sábado, 27, das 8h às 17 horas.

O governador João Dória, de São Paulo, caminha para vencer as prévias do PSDB neste sábado, dia 27. A votação já começou. É o que aponta pesquisa publicada no Portal Poder360, nesta sexta-feira, dia 26.

No início da noite desta sexta-feira, o Poder Data divulgou que pesquisa realizada entre os dias 22 e 24 de novembro apontava que João Dória têm 36% de potencial de votos.

Já o principal concorrente dele dentro do partido, Eduardo Leite, está com 23%. Esta pesquisa foi realizada com 2.500 filiados de 459 municípios dos 27 estados. Veja mais AQUI.

Na corrida pelo direito de sair candidato pelo PSDB, Arthur Virgílio, do Amazonas, aparece em 3º lugar. Com relação ao levantamento da equipe de João Dória, segue:

A equipe do governador João Dória calcula que a vitória será com 61,4% dos votos. A informação foi divulgada às vésperas da retomada da votação.

No levantamento feito pela equipe do governador João Dória, foram consultados os 44.699 filiados ao PSDB que estão habilitados para votar nas prévias.

Eles informaram também que o levantamento foi feito por meio de procedimentos separados e distintos, como pesquisas presenciais e telemarking, WhatsApp e E-mail.

Os votos dos pleitos tucanos foram divididos em quatro grupos, cada um com 25%. Confira divisão e a projeção da equipe do governador João Dória.

Filiados sem mandato (39.739 votantes) – 25% do peso:

Doria: 68%;

Leite: 31%;

Virgílio: 1%.

Vereadores (3.949) – 12,5% do peso:

Doria: 62%;

Leite: 37%;

Virgílio: 1%.

Deputados estaduais (72) – 12,5% do peso:

Doria: 68%;

Leite: 25%;

Virgílio: 0%;

Abstenção: 7%.

Prefeitos (491) e vice-prefeitos (396) – 25% do peso:

Doria: 61%;

Leite: 38%;

Virgílio: 1%.

Governadores (3), vice-governadores (2), senadores (7), deputados federais (34) e presidente e ex-presidentes de partido (6) – 25% do peso

Doria: 52%;

Leite: 46%;

Virgílio: 2%.

As prévias do PSDB deveriam ter ocorrido no domingo passado, dia 21 de novembro, porém, foram suspensas devido a falha no aplicativo para votação remota dos filiados.

A empresa que desenvolveu o aplicativo foi substituída por outra e a votação será concluída neste final de semana. A disputa será retomada às 8h. Esperam concluir de 17h.

O anúncio do vencedor das prévias do PSDB deve sair por volta das 20 horas.