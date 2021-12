Confira lista de vencedores da Corrida Governador Dix Sept Rosado, em Mossoró

O prefeito Allyson Bezerra participou do momento de entrega dos troféus. O chefe do poder executivo mossoroense destacou o retorno da competição na forma presencial e o sucesso da edição 2021. “Parabenizar a Secretaria de Esporte e Lazer que fez um grande trabalho nesse retorno da prova na forma presencial. Contamos esse ano com uma grande organização que foi reconhecida pela população, pela federação e também pelos competidores”, ressaltou Allyson que enfatizou também o esporte como ferramenta fundamental para a cidadania.

Aconteceu no início da noite deste domingo (28) a premiação da 72ª Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado realizado durante todo o dia num percurso de 2,4 km no Corredor Cultural. A cerimônia ocorreu na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-Huti Rosado e premiou os cinco primeiros colocados de cada categoria.

O prefeito Allyson Bezerra participou do momento de entrega dos troféus. O chefe do poder executivo mossoroense destacou o retorno da competição na forma presencial e o sucesso da edição 2021.

“Parabenizar a Secretaria de Esporte e Lazer que fez um grande trabalho nesse retorno da prova na forma presencial. Contamos esse ano com uma grande organização que foi reconhecida pela população, pela federação e também pelos competidores”, ressaltou Allyson que enfatizou também o esporte como ferramenta fundamental para a cidadania.

“O esporte deve ser colocado em primeiro plano. É uma medida fundamental para a cidadania. Uma medida importantíssima que o município realiza de querer esse público. Pode ter certeza do empenho, da dedicação que a Prefeitura de Mossoró vai estar realizando a cada ano esse retorno presencial da prova mostra aí já o sucesso de público, de competidores e da organização de todo o evento”.

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Júnior Xavier, comemorou também o sucesso da prova deste ano e enalteceu a parceria das secretarias envolvidas na organização do evento.

“Algo de positivo que podemos destacar é que não houve reclamações. Nós não tivemos acidentes. A gente agradece demais aos profissionais competentes que participaram da prova, agradecemos demais a Deus que era algo que nós queríamos retornar com a prova presencial. É um dos balanços mais positivos que nós podemos contar aqui. Todos os profissionais de diversas secretarias que ajudaram na organização do evento e trabalharam na prova cumpriram com seu papel. Todos muito dedicados. Então, quando esse conjunto anda junto só quem ganha é a Prefeitura. A gente fica muito feliz com o sucesso do evento”.

Márcio Revson foi o vencedor da categoria Liberade. Esta foi a primeira edição realizada dentro da Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado. “É uma categoria muito difícil. Uma categoria que só tem atleta de elite. Fizemos uma boa prova com humilde e pé no chão e agradecer a todos que correram. Agradecer a Deus pela vitória e agora focar nos treinos”.

A largada da primeira prova do dia deu-se por volta das 8 horas com a categoria Máster C Local e Nacional e Máster D. Na sequência foram as categorias Máster B Local e Nacional, Máster A Local e Nacional, Elite Nacional e Local. MTB Mista. Já na parte da tarde houve a competição da Elite Feminino, Juniores e Liberdade. Ao todo, mais de R$ 34 mil em prêmios foram distribuídos.

Confira abaixo os cinco primeiros colocados de cada categoria. A classificação completa pode ser conferida no site oficial da prova (www.provaciclistica.prefeiturademossoro.com.br).

72º PROVA CICLÍSTICA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

CLASSIFICAÇÃO (Primeiros colocados)

Master C Local

José Édson Da Silva Júnior

Fernando Antônio Benevides

Dorgivalto Morais De Lima

Pierre Carlos Alves

Antônio Fernandes De Lisboa

Master C Nacional

Edinaldson De Paiva Noberto

Teodorio De Melo Ferreira

Antônio Cesar Santos Da Rocha

Francisco Antônio Da Silva

Rogério Jorge De França

Master D Nacional

Carlos Augusto Lobo Ferreira

João Santana Vieira

José Julião Do Nascimento

Edson Lima De Almeida

Severino Felipe De Moura

Master B Local

Erivan Lucas Da Silva

Keliab Fleiz Costa

Kleylson Bezerra

Vagno Jesus

Keliano Félix Costa

Master A Local

Laércio Nunes De Carvalho

Alisson Rocha De Oliveira

Saulo Paulo Bezerra Germano

Flavio Alves Barboza

Francisco Da Silva Junior

Master A Nacional

Bismarque Fernando De Franca Souza

Denner Álvares

Jesiel Fernando De França Souza

Elionai Silva Soares

Jose Edwagner Silva Sousa

Elite Local

Marcos Antônio de França Pereira

Josivan Vieira

José Wilk Paula

Márcio Revson Vieira de Azevedo Filho

Raimundo Fernandes Maciel Maia

MTB Pista

Hugo Wagner Soares De Sousa

Gendier Bezerra Da Silva Junior

Emanuel Lopes Florentino

Robério Pereira Da Silva

Lucas Loreno De Oliveira Morais

Elite Feminino

Sara Cristiane Gomes Da Silva

Cristiane Duque Almeida

Aline Araújo Da Costa

Yara Yeda Capela Do Monte

Débora Mota De Araújo

Juniores

Denilson Jorge Leal Dos Santos

Ubiratan Miqueias de Lima Gomes

Glauber Kaue da Silva Rocha

Lucas Kauan Mota Felix

Paulo Thallys de Medeiros Gomes

Liberdade

Márcio Revson Vieira de Azevedo Filho

Bismarque Fernando De Franca Souza

Keliab Fleiz Costa

Leandro Rabelo Da Costa

Kleylson Bezerra