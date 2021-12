Prefeitura de Grossos realiza Dia D do "Novembro Azul" nesta terça-feira, 30

Com objetivo de ofertar saúde de qualidade ao público masculino, a Prefeitura Municipal de Grossos da continuidade a campanha "Novembro Azul", a qual trata da prevenção, combate e detecção do câncer da próstata, e que por esse motivo realizará na próxima terça-feira (30/11) na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Goncalves, no centro da cidade a partir das 18h, dia D do Novembro Azul com ações de cuidado e conscientização sobre a saúde do homem.

Para eles, serão oferecidas oportunidades de realização de coleta para Antígeno Prostático Específico (PSA), aferição da pressão arterial (AP), teste de hemogligoteste (HGT), vacinação, atendimento odontológico, atendimento médico com clínico geral. Também será ofertado serviços de, sala de espera: saúde do homem e sala de relaxamento com fisioterapeuta.



A prefeita Cinthia Sonale reforça a importância dos cuidados com a saúde do homem e convida todos eles para participarem da ação. " Assim como aconteceu no Outubro Rosa com as mulheres, os homens também precisam de cuidado e acolhimento, por isso é realizada essa campamha na qual oferecemos várias oportunidades de atendimento de saúde direcionado ao público masculino, como a maioria do público-alvo trabalha, escolhemos realizar o dia D do Novembro Azul à noite, então, convido todos vocês a participarem desse momento", disse.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância das ações de acolhimento e serviços de saúde direcionado a todos os homens do município, pois, com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, às chances de cura do câncer de próstata aumentam consideravelmente.



A programação do Novembro Azul no município acontece desde o dia 16 deste mês e já foram realizadas na Unidade Básica Ana Maria Gonçalves e Unidade Básica de Saúde Rita de Cássia de Medeiros. Na zona rural, nas UBS's de cada comunidade.Também foram realizadas ações na igreja católica e Assembleia de Deus com grupos de homens, no Estádio Darlizão no Córrego e empresas do ramo de sal da cidade e na Colônia de pescadores.