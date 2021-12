Moradores de Tibau poderão trocar lâmpadas ineficientes por LED de forma gratuita

Desta terça (30) até a sexta-feira (3) o município receberá o projeto “Energia com Cidadania”. O veículo ficará estacionado em frente ao Centro Administrativo, atendendo a população de 8h às 12 e das 13h30 às 17h. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern, que é regulado pela ANEEL, e é uma iniciativa para incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização do meio ambiente em sua área de concessão; veja quem tem direito e os documentos necessários.