90% da população adulta do RN está vacinada com a primeira dose contra a Covid-19

O Rio Grande do Norte atingiu nesta segunda-feira (29), a marca de 90% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Os dados são do portal RN Mais Vacina.

O percentual representa pouco mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o estado.

Segundo o registro na plataforma RN Mais vacina, até o fim da manhã desta segunda-feira, o público geral, que inclui os adolescentes acima de 12 anos, também se aproxima do percentual de 90%, com 2.635.128 pessoas que tomaram a primeira dose

Na sexta-feira (26) a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuiu o primeiro lote de vacinas destinado à dose de reforço para o público abaixo dos 60 anos, naquelas cidades que já estejam aptas para ampliação da campanha de vacinação.