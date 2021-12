Leilão de Santa Luzia será realizado neste sábado (4); lances podem ser presenciais ou online

Integrando a programação dos festejos da padroeira da Diocese de Mossoró, acontece no próximo sábado, 4 de dezembro, o Leilão de Santa Luzia.

O evento será realizado no Restaurante Buscapé Budd, das 11h às 18h, contando com a presença do “padre da rede”, Gleiber Dantas, da Paróquia de Florânia.

Os lances das prendas poderão ser feitos presencialmente ou por meio do whatsapp (84) 99660-2603. O leilão também será transmitido no canal da Paróquia de Santa Luzia no Youtube (youtube.com/paroquiasantaluziamossoro).

“Mesmo que você não esteja presencialmente no Buscapé, poderá assistir o leilão pela internet e dar o seu lance, de qualquer lugar, através do whatsapp”, destaca Wellington Filho, membro da comissão responsável pela organização do evento.

Poderão ser arrematadas prendas como eletrodomésticos, instrumentos musicais, carneiros, garrotes, redes de Santa Luzia, bolos decorados, doces finos e uma imagem de Santa Luzia produzida pelo artista Ambrósio Córdula, envolta em uma cúpula de vidro, que será o ponto alto do leilão.

“Convidamos toda a população, todos os devotos de Santa Luzia a participar do Leilão. É um momento de confraternização, uma oportunidade de se divulgar ainda mais a importância de Santa Luzia para Mossoró e também de ajudar a Paróquia a manter as suas ações”, conclui Wellington Filho.