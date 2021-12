Artur Vale assina Ordem de Serviço para recuperar iluminação da Rua Josué Dias

O prefeito Dr. Artur Vale assinou na tarde de hoje a Ordem de Serviço para a execução de serviços de reforma da iluminação pública da Rua José Dias, no Centro, uma das principais vias de Governador Dix-Sept Rosado.

O ato de assinatura foi realizado no Gabinete do Prefeito e contou com a participação de Dr. Artur Vale, dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Planejamento), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Isabela Rodrigues (Educação), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); do vereador Chagas Cruz; engenheiro civil Klebson da Costa; e do engenheiro civil e sócio da empresa BKL Construções LTDA Adelson Gustavo.



O investimento será da ordem de R$ 202.541,75. A obra tem previsão de início para a próxima sexta-feira (03) e prazo de conclusão de dois meses.

Além deste investimento, o prefeito Artur Vale destaca também os esforços que estão sendo feitos para melhorar a iluminação e os acessos a zona rural. Neste caso, o trabalho está bem adiantado, já tendo chegado a dezenas de comunidades rurais do município.