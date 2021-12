Praça da Maisa terá investimento de R$ 400 mil; ordem de serviço foi assinada nesta segunda, 29

A Prefeitura de Mossoró assinou na noite desta segunda-feira (29) a ordem de serviço autorizando o início das obras de construção de uma área de lazer na comunidade da Maísa, zona rural, com investimento de quase R$ 400 mil.

O equipamento contempla uma área total de 980 m², com espaço de convivência coberto, academia da primeira idade, academia da terceira idade, gradil, espaço multiuso, equipamentos de ginástica, iluminação em LED e arborização. Toda a estrutura já estará adaptada seguindo as normas de acessibilidade.

Os moradores da comunidade comemoraram o anúncio da obra, há décadas aguardada pela população.

“Era um sonho ter uma praça aqui, junto ao posto da saúde, e hoje nós estamos vendo esse feito sendo iniciado, saindo do papel, sendo colocado em prática. Vai ser bom não só para a Maísa, mas para as comunidades circunvizinhas”, declarou Antônia Gomes, que reside na região há 40 anos.

“Aguardávamos ansiosamente por esse equipamento, principalmente os jovens e idosos. O sonho que estava no papel agora vai se tornar realidade e com certeza trazer muitos benefícios para todos, não apenas para jovens e idosos, para quem precisar fazer uso da praça e quiser manter a saúde em dia com exercícios físicos”, pontuou Elisneide Lima, que mora na Agrovila Montana.

“Eu tenho um filho autista e aqui não tinha opção nenhuma de praça, para fazermos caminhada com ele, para ele se entrosar com outras pessoas. Vamos conseguir realizar esse sonho”, complementou a moradora Elisângela Gomes.

A construção da área de lazer beneficiará a população de mais de 20 localidades que integram o polo Maísa, como a Agrovila Apama, onde mora Luís Soares, que comemora o início das obras.

“Realmente é um sonho aguardado por toda a comunidade, porque se trata de saúde, e nós sabemos que saúde é algo primordial na vida do ser humano. Estamos muito felizes com essa conquista da comunidade Maísa e região”, frisou.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Allyson Bezerra, que reforçou o compromisso da gestão com a zona rural de Mossoró.

“É a Prefeitura de Mossoró chegando à zona rural. É a Prefeitura de Mossoró chegando ao polo Maísa. É uma felicidade para nós trazermos esse importante equipamento, que representará mais qualidade de vida para a população. É um pedido histórico, um anseio histórico que a população tinha, para atender nossas crianças, atender nossos idosos, atender mulheres, jovens”, pontuou.

O prefeito destacou ainda que a obra contemplará a construção de um gradil industrial de quase 350 metros, envolvendo não apenas a área de lazer, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) instalada no local, proporcionando uma maior segurança para todos os frequentadores dos equipamentos públicos.

Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima ressaltou a importância da obra para a região.

“É uma área de lazer com academia da terceira idade, da primeira idade, uma área de convivência multiuso de ginástica, será feito um passeio também para as pessoas, um gradil, será uma área completa para a população utilizar, com luz de LED, arborização. A população solicitava esse equipamento há anos e agora estamos aqui iniciando a obra para que ela seja concluída o quanto antes”.

Acompanharam a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço na Maísa os secretários Thiago Marques (Assistência Social e Cidadania); Cledinilson Morais (Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito); Bruno Martins (Comunicação Social); Franklin Filgueira (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo); Kadson Eduardo (Administração) e Brenno Queiroga (Relações Institucionais e Programas de Governo), além dos vereadores Marckuty da Maísa, Lawrence Amorim (presidente da Câmara de Mossoró), Raério Araújo, Lucas das Malhas, Edson Carlos e Naldo Feitosa.