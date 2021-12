Ibama publica edital de concurso público com vagas para o RN; salários chegam a R$ 8.547,64

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), publicou edital para a realização de concurso público para o provimento de vagas em cargos de Analista Administrativo, Analista Ambiental e Técnico Ambiental da carreira de Especialista em Meio Ambiente.

Ao todo, são 568 vagas distribuídas entre os três cargos, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para o Rio Grande do Norte há oferta de 5 vagas para o cargo de Técnico Ambiental, sendo 3 de ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 1 para candidatos negros.

Os salários para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, ambos exigindo formação em nível superior, é de R$ 8.547,64 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação),

para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para o cargo de Técnico Ambiental, com exigência de diploma de Ensino Médio, a remuneração será no valor de R$ 4.063,34 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação), para 40 horas de trabalho semanais.

As inscrições e o pedido de isenção da taxa serão realizados a partir das 10h do dia 1º de dezembro de 2021, seguindo até às 18h do dia 20 do mesmo mês. A solicitação para participar do certamente deve ser realizada por meio do site da Cebraspe, banca organizadora, no endereço http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_21.

Para quem não conseguir a isenção, o prazo final para pagamento da taxa de inscrição será o dia 5 de janeiro de 2022. O valor é de R$ 102 para os cargos de nível superior e de R$ 70 para o cargo de nível médio.

As provas para todos os cargos e níveis de formação estão previstas para serem aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022.

Elas serão compostas de questões objetivas, contendo 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Veja o edital completo AQUI.