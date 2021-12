Ginásio do Sesi encerra atividades de vacinação com cerca de 180 mil doses aplicadas

Aproximadamente 180 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no Ginásio do SESI em pouco mais de sete meses em que o local funcionou como ponto de vacinação em Mossoró. Às 16h de ontem (30), esse ponto de imunização concluiu suas atividades.

Agradecimento e sensação de dever cumprido foram as palavras de ordem proferidas durante o encerramento da vacinação no local.

A imunização da Covid-19 no SESI foi iniciada no dia 22 de abril deste ano, através da parceria entre o Sistema FIERN e Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Foram sete meses e oito dias em que várias equipes de saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, estagiários e voluntários atuaram vacinando a população de Mossoró contra a Covid.

Inicialmente o ginásio começou atendendo ao grupo prioritário que incluiu pessoas com deficiências e com síndrome de Down e depois foi se estendendo aos idosos. Em seguida, a população em geral adulta e por último os adolescentes entre 12 e 17 anos.

Nesse período, foram contabilizadas a aplicação de 179.295 doses de imunizantes contra a Covid-19 no Ginásio do SESI.

A partir de hoje (1º), o município passa a disponibilizar as vacinas contra a Covid em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mossoró e em vários pontos extras espalhados pelos setores mais movimentados do município como mercados públicos, supermercados e farmácias.

A partir de sexta-feira (3), uma parceria entre a Diocese de Mossoró e a Secretaria Municipal de Saúde também vai disponibilizar um ponto fixo de vacinação que ficará instalado ao lado da Catedral de Santa Luzia. Este ponto de vacinação funcionará das 15h às 22h, de 3 a 12 de dezembro, durante os festejos da padroeira.

AGRADECIMENTO

Durante o encerramento das atividades no Ginásio do Sesi, na tarde de ontem, o prefeito Allyson Bezerra fez um agradecimento a todos os profissionais de saúde que trabalharam durante os mais de sete meses vacinando a população no local.

“As minhas palavras são de gratidão pelo trabalho incansável que todos vocês realizaram aqui. Cada dose de vacina aplicada representou um esforço de cada um de vocês para salvar vidas, por isso em nome da população de Mossoró só tenho a agradecer pelo trabalho que vocês realizaram”, destacou o prefeito.

Também estiveram presentes o diretor da FIERN, de Vilmar Pereira; o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim; a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, entre outras autoridades.