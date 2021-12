Microsoft e LinkedIn Learning disponibilizam cursos on-line e gratuitos

Uma parceria entre a Microsoft e plataforma de educação LinkedIn Learning está disponibilizando, até o dia 31 de dezembro, 96 cursos on-line totalmente gratuitos. As formações são pensadas nos profissionais do futuro e nas habilidades técnicas e comportamentais mais exigidas no atual mercado de trabalho.

Os cursos englobam produtos digitais da própria empresa de tecnologia e estão subdivididos em 11 áreas diferentes, como Vendas, Ciência de Dados, Atendimento ao Cliente e Trabalho Remoto. É uma excelente oportunidade de capacitação profissional para quem deseja ampliar todos os conhecimentos e agregar experiência ao currículo.

As aulas on-line são ministradas por professores e tutores capacitados, incluindo docentes que elaboraram o curso e integram grandes universidades internacionais. Entre os módulos, destacam-se as formações voltadas para Liderança, Diversidade, Inclusão e Pertencimento para Líderes e Gerentes.

Após a conclusão do curso, o aluno poderá ter acesso ao certificado de participação sem custos. Para participar das formações, as pessoas interessadas devem acessar o endereço https://news.microsoft.com/pt-br/cursos-gratuitos-do-linkedin e conferir as opções de maior interesse.

O login pode ser feito através da conta do LinkedIn e, caso ainda não tenha, é possível acessar com “Cartão de Biblioteca” da Microsoft ou fazer o cadastro.

Bolsas de estudo para cursos EAD

Além de contar com os cursos gratuitos e on-line, estudantes e profissionais têm a oportunidade de investir em sua formação e ter acesso a cursos com mais embasamento teórico e preparação prática.

Entre as formações, estão os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), nas modalidades de graduação e pós-graduação.

Por serem de maior qualidade e ofertados por instituições reconhecidas é comum que as mensalidades sejam um pouco elevadas. Uma forma de economizar no orçamento é contar com as bolsas de estudo EAD do Educa Mais Brasil. Através delas é possível conseguir até 70% de desconto no seu curso. As inscrições ficam disponíveis ao longo de todo o ano na plataforma.