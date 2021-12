Mossoró receberá mais 12 ônibus escolares do Governo Federal

A Prefeitura de Mossoró conquistou junto ao Governo Federal recursos para comprar mais 12 ônibus novos para o transporte escolar. A frota de 27 veículos existente, deixada pela gestão passada sem manutenção, é composta por veículos antigos e não atende mais a demanda do município.

O município de Mossoró tem pouco mais de 100 escolas e 137 comunidades rurais para levar alunos para estas escolas. A liberação dos recursos, foi anunciada pelo ministro Fábio Faria, em reunião com o prefeito Allyson Bezerra e o presidente da Câmara Lawrence Amorim.

Os recursos foram conquistados através de articulação do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, do ministro das Comunicações Fábio Faria junto aos demais ministérios do Governo Federal. O prefeito Allyson conta com o secretário Breno Queiroga para garimpar recursos em Brasília -DF.



Os recursos foram pedidos do prefeito em agenda de trabalho em Brasília-DF junto aos ministérios da Educação, Cidadania, Saúde e outras instituições.



Fábio Faria anunciou a liberação de R$ 4 milhões para a assistência social, que serão investidos no CRASs de Mossoró, além da construção de duas escolas, duas unidades de educação infantil e aquisição de 12 ônibus escolares.

Já estava assegurado R$ 15,6 milhões para a saúde municipal.

“São pedidos que fizemos ao ministro da Casa Civil Ciro Nogueira e FNDE. Foi o que cadastramos em janeiro, chegou na fase agora da liberação. O ministro hoje traz essa liberação de recursos. Os ônibus, por exemplo, vão acabar com a demanda que existe hoje em Mossoró. São conquistas muito significativas para Mossoró”, afirmou Allyson.





Uma nova rádio para Mossoró

Foto: Edilberto Barros





Fábio Faria reiterou o canal 20 em sinal aberto à TV Câmara Mossoró e anunciou a Rádio Câmara Mossoró. “Mossoró, que em breve terá TV legislativa em sinal aberto, também contará com a Rádio Câmara”, garantiu.

Ele acrescentou que iniciará tratativas nesse sentido em Brasília, para viabilizar a emissora de rádio para a Câmara, a fim de fortalecer a comunicação pública e dar voz aos mais diversos setores sociais.

Lawrence Amorim lembrou que a atual sede da TV, na Rua Rui Barbosa, já dispõe de estúdio de rádio. “Nossa gratidão ao ministro Fábio por mais esse importante benefício para Mossoró”, agradeceu.