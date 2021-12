SMS e OPAS firmam parceria para melhorias na rede de saúde da população de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), se reuniu com uma equipe da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), na tarde desta quinta-feira (2).

A Prefeitura articula uma série de parcerias para melhorias na rede de saúde da população do município.

A vinda da equipe da OPAS é resultado da articulação feita pela Prefeitura de Mossoró durante agenda do prefeito Allyson Bezerra em Brasília, que se reuniu com a organização.

“Participamos de uma reunião com a Organização Pan-Americana da Saúde onde foi levada a possibilidade de estabelecer uma parceria entre a OPAS e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró para que a instituição pudesse dar apoio técnico na parte de treinamento, consultoria, financiamento de projetos, realização de campanhas para solucionar algumas problemáticas que são mais comuns na saúde do município de Mossoró”, explicou Richardson Grangeiro, diretor executivo de Planejamento da SMS.

Dentre as ações articuladas entre a Prefeitura de Mossoró e a OPAS estão melhorias na assistência de pessoas com doenças crônicas, incluindo os hipertensos e diabéticos.

“O foco da gente é tentar elaborar um projeto, elaborar uma política ou um programa que possa melhorar as condições de saúde dessas pessoas com hipertensão e diabetes. E o objetivo principal nesse momento é esse, mas surgiu também a problemática da questão da violência no trânsito. Mossoró, por ser uma cidade endêmica em acidentes de trânsito, a OPAS tem trabalhado fortemente com projetos nessa área e vão também apresentar uma proposta para nos ajudar nesse desafio de enfrentamento à violência no trânsito em Mossoró”, destacou..

São várias parcerias que já estão sendo articuladas para ampliar as ações de assistência e prevenção. “O objetivo maior é que possamos estreitar cada vez mais os laços entre a OPAS e a Secretaria Municipal de Saúde para que juntos possamos pensar em possibilidade de solucionar essas problemáticas”, afirmou Richardson Grangeiro.

A OPAS considera importante essa iniciativa da Prefeitura de Mossoró em buscar novas parcerias em prol da saúde da população. A ideia é tentar trabalhar de maneira conjunta fortalecendo esse sistema e tentando encontrar soluções para esses problemas.

“A nossa instituição vê com bons olhos essa possibilidade de cooperação técnica entre as instituições. O nosso papel é fortalecer os sistemas de saúde locais, buscando encontrar soluções para problemas que hoje afligem a nossa população e os gestores desses sistemas. Então, nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouco dessas realidades, foram citadas várias demandas como, por exemplo, as doenças crônicas, o problema da violência no trânsito, tendo em vista que aqui é um local que está entre duas grandes metrópoles da Região Nordeste. Então, a gente pretende fazer um diagnóstico inicial sobre esse e outros problemas de saúde. Através desse diagnóstico discutir junto com a Secretaria Municipal e a Secretaria de Estado de Saúde possibilidade de implementações de intervenções focadas para a resolução desses problemas”, ressaltou Rodrigo Said, consultor nacional de Unidade Técnica, Vigilância, Preparação e Resposta da OPAS.