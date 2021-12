Pesquisa divulgada na Exame mostra Mossoró entre as melhores cidades para fazer negócios em 2021. O levantamento foi realizado pela consultoria Urban System Brasil e divulgado pela revista no mês de novembro. A pesquisa analisa os segmentos de Mercado Imobiliário, Comércio, Serviços, Educação, Indústria e Agropecuária. Mossoró aparece em destaque nos segmentos de Agropecuária, ocupando a 21ª posição, e no de Serviços, na 59ª posição.

Os dados coletados mostram que municípios com maior avanço na vacinação conseguiram de forma mais segura retomar atividades econômicas e recuperar empregos e negócios, como é o caso de Mossoró, que realiza desde fevereiro a campanha “Mossoró Vacina”, para acelerar a vacinação da população contra a Covid-19.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra destaca que “diante da pandemia da Covid-19, as equipes da Prefeitura de Mossoró trabalham diariamente para garantir a vacinação de toda a população com 1ª, 2ª e 3ª dose. O resultado da pesquisa evidencia todo o trabalho que está sendo feito ao longo deste ano para garantir e acelerar a imunização”.

“Todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Mossoró, servidores da Saúde, desenvolvimento econômico e demais áreas envolvidas, bem como as instituições parceiras nessa luta, classe empresarial e universidades, resultaram no momento que vivemos hoje de catalisação de negócios, que propicia ambiente favorável para o crescimento das atividades econômicas”, completou o chefe do Executivo mossoroense.

Segundo o RN Mais Vacina, até a manhã desta quarta-feira (1º), Mossoró já conta 189.106 pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19, que representa 62% do público-alvo da campanha. Estão vacinadas com a primeira dose ou dose única no município 227.461 pessoas, correspondente a 75% do público-alvo.

CAMPANHA "MOSSORÓ VACINA"

Em fevereiro, quando se iniciou a aplicação das vacinas contra a Covid-19 no município, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as universidades e instituições comerciais, bem como o trabalho voluntário, atuou na logística para garantir a vacinação de todos os públicos.

“Desde o início da vacinação, disponibilizamos todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), abrimos Centro de Testagem e Centro de Vacinação, realizamos parceria com o SESI para abertura do ginásio, abrimos para vacinação todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado. Colocamos toda a estrutura do município e equipes para atuarem em função da imunização do povo”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

No processo de vacinação, Mossoró contou com o apoio não apenas dos servidores municipais, especialmente os da saúde, mas também de instituições como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindivarejo), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Potiguar (UnP), Faculdade de Enfermagem de Mossoró (FACENE) e a população em geral que atua como voluntária na campanha "Mossoró Vacina".