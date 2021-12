"Aquece Mossoró” sorteia carro, motos e outros prêmios na Praça do Pax

Foram mais de três milhões de cupons com prêmios sendo entregues à população que vai ter a oportunidade de passar o Natal e Ano Novo já com os prêmios aqui sorteados. É a Prefeitura de Mossoró a partir da arrecadação neste período podendo investir em mais serviços para o nosso povo. Nós parabenizamos todos os comerciantes, empresários, gerando emprego e renda na nossa cidade e ainda a todos que estão trabalhando no comércio e tem o nosso reconhecimento”, destacou o prefeito Allyson Bezerra que participou dos sorteios dos prêmios.

A Prefeitura de Mossoró participou na manhã deste sábado (4) dos sorteios da premiação da campanha “Aquece Mossoró” 2021. O evento foi realizado na Praça Rodolfo Fernandes, mais conhecida como Praça do Pax, no centro da cidade, com a presença do prefeito Allyson Bezerra.

A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL) em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (SINDIVAREJO) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).

A campanha visa gerar receita e fluxo de clientes para estabelecimentos participantes, bem como variedades de ofertas e descontos aos consumidores de Mossoró e região. A 4ª edição do “Aquece Mossoró” foi realizada entre 30 de outubro e 27 de novembro de 2021 e contou com apoio do município. “O comércio está totalmente ligado à história de desenvolvimento de Mossoró. É um momento em que as instituições como CDL, Sindivarejo, Sinduscon e demais entidades se juntam para fomentar a economia com esse grande evento. Estamos num momento de retomada e já com sucesso total na maior edição do ‘Aquece Mossoró’.

Foram mais de três milhões de cupons com prêmios sendo entregues à população que vai ter a oportunidade de passar o Natal e Ano Novo já com os prêmios aqui sorteados. É a Prefeitura de Mossoró a partir da arrecadação neste período podendo investir em mais serviços para o nosso povo. Nós parabenizamos todos os comerciantes, empresários, gerando emprego e renda na nossa cidade e ainda a todos que estão trabalhando no comércio e tem o nosso reconhecimento”, destacou o prefeito Allyson Bezerra que participou dos sorteios dos prêmios.

A campanha “Aquece Mossoró” registrou a maior premiação da sua história neste ano. “Antes do lançamento tínhamos a certeza do sucesso da campanha neste ano pela quantidade de investidores, patrocinadores, cupons distribuídos. No ano passado, não realizamos o evento em virtude da pandemia, mas neste ano estamos entregando a maior premiação de todos os tempos, mostrando que as entidades estão unidas. Foi uma campanha muito ousada, grande, sorteando vários prêmios e nós nos sentimos muito satisfeitos e honrados porque todos os segmentos da economia aderiram neste ano, desde o pequeno comércio, universidades, salões de beleza, entre outros estabelecimentos”, enalteceu Stênio Max, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró.

“A campanha foi um sucesso com mais de três milhões de cupons aqui depositados pelos consumidores. Superamos todas as expectativas e isso foi bastante importante, pois estamos dando um retorno muito grande aos entes públicos. Uma campanha que antecedeu ao ciclo natalino. Temos a certeza que o sucesso da campanha veio através da união entre entidades públicas e privadas para que todos saiam ganhando, principalmente, o consumidor”, pontou Michelson Frota, presidente do Sindivarejo de Mossoró.

A iniciativa se reveste de importância quanto ao fomento da economia local em vários aspectos. “Essa é uma campanha muito importante no momento em que mostra a força do comércio local, trazendo fluxo para os estabelecimentos, as lojas participantes e ainda oferece aos cidadãos produtos e serviços com descontos e ainda possibilidade maior de consumo movimentando a nossa economia”, evidenciou Meire Duarte, gerente executiva de Indústria e Comércio do município.

Em breve, a organização divulgará o balanço geral com todos os números da campanha, inclusive, com os índices econômicos.

Prêmios sorteados no sábado (4):

- 1 carro zero quilômetro

- 2 motos

- 10 smart Tvs