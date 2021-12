Prefeitura de Mossoró lança plataforma online para agilizar serviços à população, nesta terça (7)

A Prefeitura de Mossoró lançará nessa terça-feira (7) o programa “Mossoró Digital”. A iniciativa pretende informatizar serviços disponibilizados à população e os processos internos do Município.

O conceito do programa está fundamentado em três pilares: digitalização, transparência e agilidade. A solenidade de lançamento será às 16h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Por meio de uma plataforma on-line, a população terá acesso a serviços diversos da Prefeitura de Mossoró, como a solicitação de Alvará de Funcionamento; impressão de boletos; requisição de licenciamento ambiental; envio de ofícios ao Município; e solicitação do corte de terra e da carteira de passe livre para pessoas com deficiência. Já aos servidores da municipalidade, a plataforma permitirá acesso aos processos internos da Prefeitura.

Outro avanço oportunizado pelo “Mossoró Digital” será o acompanhamento em tempo real das solicitações efetivadas na plataforma. Ou seja, a população poderá aferir o andamento de suas demandas ao Município.

Além disso, o sistema propiciará comodidade aos mossoroenses, que terão a possibilidade de oficializar as suas requisições sem precisar se deslocar aos setores competentes.

Ainda no âmbito das melhorias possibilitadas pelo “Mossoró Digital”, destaca-se a economia de recursos públicos que será auferida a partir da redução da compra de folhas de papel e do volume de impressões. A diminuição do quantitativo de papéis alça o programa à condição de iniciativa sustentável.

INFORMATIZAÇÃO

O progresso da informatização no Município é uma realidade e, ao longo deste mês, a Prefeitura de Mossoró ainda anunciará a modernização do trabalho de outras secretarias da estrutura municipal.