Foro de Moscow 6 dez 2021 - Será que a gasolina vai baixar agora?

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas William Robson e Bruno Barreto, destaca a declaração de Bolsonaro que a Petrobras vai anunciar redução no preço dos combustíveis. A estatal nega. Será que a gasolina pode baixar de preço. Pedro Lúcio, do Sindipetro, explica. Veja no instagram @williamrobson os detalhes