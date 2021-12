Com obra do teatro, restauração do aparelho cultural avança em Mossoró

Museu falta instalar a pinacoteca. Restauração da Cobal e Estação das Artes está em fase de projeto. Reforça da Praça de Convivência e do Memorial da Resistência já estão em andamento. Agora será a vez de recuperar a estrutura do Teatro Municipal, num investimento superior a R$ 2 milhões nas áreas internas e externas

A Prefeitura de Mossoró autorizou a realização da licitação para reformar e modernizar o Teatro Municipal Dix-huit Rosado. A assinatura do lançamento do processo licitatório ocorreu na tarde desta segunda-feira (6).

Esta é mais uma obra para restaurar o corredor cultural de Mossoró, que começa no Museu Municipal, passa pela Cobal, Estação das Artes Elizeu Ventania, Teatro Municipal, Memorial da Resistência e Praça de Convivência.

O Museu Municipal está quase pronto, faltando apenas comprar os equipamentos da pinacoteca. A Cobal, destino de quem participa de eventos na Estação das Artes ao clarear do dia, está em fase de contratação de prontos.

No caso da Estação das Artes, o secretário Rodrigo Lima, disse que a contratação do projeto está mais avançado. Já com relação ao Memorial da Resistência e da Praça de Convivência, as obras já estão em andamento.

Com relação ao Teatro Municipal, trate-se de uma obra muito necessária. Desde de sua inauguração que apresenta problemas, desde o material cerâmico usado nas partes externas, estrutura elétrica, acústica e hidráulica.

Agora o teatro municipal vai passar por ampla reforma na parte interna e externa do teatro. Após os trâmites legais, a previsão é que as obras sejam iniciadas no início do primeiro semestre de 2022.



O templo da cultura mossoroense completou 17 anos em agosto de 2021. Depois de quase duas décadas da inauguração, o importante equipamento do Corredor Cultural de Mossoró será beneficiado com uma reforma.

Foto: Allan Pablo





Palco de grandes espetáculos, promovendo a arte e a cultura no município de Mossoró, o Teatro Municipal viverá um novo momento a partir da reforma e melhorias que deixarão mais modernas as instalações.

A ampla reforma trará acessibilidade e um espaço moderno em prol da arte e da cultura mossoroense, potiguar e brasileira. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) conduzirá o acompanhamento das obras.

“Vai ser feito toda uma reforma, troca das pastilhas externas que estão caindo. A revisão de toda a parte elétrica com substituição, a parte sonora será substituída também.

O prédio terá acessibilidade para atender às normas atuais e de combate a incêndio. É uma reforma geral do teatro, onde nós iremos investir em torno de R$ 2 milhões.

O prazo das obras é de oito meses para conclusão da reforma do teatro. O nosso intuito é que até o final de janeiro de 2022 estejamos iniciando as obras efetivamente”, destacou o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima.





O prefeito Allyson Bezerra assinou o lançamento do processo licitatório que vai definir a empresa que fará a reforma e modernização do Teatro Municipal.

“É a primeira reforma do Teatro Municipal, uma reforma já bastante solicitada pelos artistas, por todos que fazem a cultura de Mossoró com o objetivo muito claro de termos um equipamento completamente reformado, em perfeitas condições para que possa receber aí grandes apresentações para deleite do povo de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil”, ressaltou o prefeito.

Uma das antigas reivindicações da classe artística mossoroense será atendida pela Prefeitura de Mossoró com a reforma do Teatro Municipal, valorizando a cultura do município.

“A assinatura desse contrato para licitação é fundamental no momento em que estamos fazendo a preservação do Teatro que precisa ser revitalizado na sua integralidade. Pela primeira vez após 17 anos nós vamos paralisar toda a agenda do Teatro para que se faça uma uma reforma geral. A reforma vem contribuir com a modernização desse equipamento que é fundamental para o desenvolvimento da cultura e da arte do município de Mossoró”, afirmou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

Teatro Municipal





Uma das principais casas da cultura do município, o Teatro Municipal foi construído por meio de parceira da Prefeitura de Mossoró com a Petrobras. O Teatro Dix-huit foi inaugurado no dia 5 de agosto de 2004, com capacidade de 743 lugares na plateia e camarotes com espaço para seis cadeirantes. No dia 6 de agosto de 2004, estreava o primeiro espetáculo no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Corredor Cultural

Além do Teatro Municipal, a Prefeitura de Mossoró tem trabalhado uma série de melhorias no Corredor Cultural da cidade. Este ano foi iniciada a reforma do Memorial da Resistência de Mossoró para recuperação de um dos principais pontos turísticos que valoriza a história de resistência dos mossoroenses liderados pelo prefeito Rodolfo Fernandes na batalha contra o bando de Lampião. A Praça da Convivência também está sendo reformada. As obras também contemplam o Museu Histórico Lauro da Escóssia.

“Nós estamos nesse momento adquirindo os equipamentos para a Pinacoteca,, que é a grande novidade do Museu, ou seja, são equipamentos culturais que estão passando por reforma e com objetivo de apresentar, contar a história de Mossoró, a história forte que nós temos, a a história com tantos fatos relevantes a nível nacional e apresentar a história de Mossoró para o Brasil e para o mundo”, enfatizou o prefeito Allyson Bezerra.