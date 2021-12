CMM aprova PL que proíbe agressores de mulheres em cargos comissionados

De autoria do vereador Cabo Tony Fernandes, o projeto de lei foi aprovado nesta terça-feira (7). A iniciativa visa impedir pessoas condenadas com base nas leis federais 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e 13.104/2015 (Lei do Feminicídio) de assumirem cargos comissionados na administração direta e indireta da Prefeitura de Mossoró.