"Dia histórico para Mossoró", diz prefeito Allyson sobre o programa MOSSORÓ DIGITAL

Através deste programa, a Prefeitura Municipal vai informatizar com sistemas modernos todas as secretárias da gestão municipal, agilizando os processos em benefício do Mossoroense. O custo para sistematizar a gestão municipal é de R$ 250 mil, metade do valor que será economizado em apenas um ano

“Um dia histórico para Mossoró, um dia histórico para a gestão”, declarou o prefeito Allyson Bezerra, ao lançar o Programa Mossoró Digital, na tarde desta terça-feira, 7, no Teatro Municipal Dix Huit Rosado. “Mossoró tinha que ser informatizada”, completou o prefeito.

O prefeito Allyson Bezerra disse que a burocracia estava puxando a gestão para trás, perdendo tempo para assinar papeis e mais papeis. Com a informatização, os processos vão tramitar rapidamente nas secretárias municipais e o benefício chegar ao cidadão.

“Nas empresas, é tudo informatizado, é tudo no sistema, com modernidade. Por que na prefeitura tem que ser tudo no passado?”, destacou o prefeito, explicando a criação de uma plataforma digital online para facilitar e agilitar os processos no âmbito da gestão pública.

A informatização de todos os processos na Prefeitura de Mossoró, o investimento previsto é de R$ 250 mil, metade do valor que será economizado em apenas um ano em papel ofício, tonner, aluguéis de impressas, sem contar com o tempo perdido na tramitação dos processos.





Lançado o programa, o secretário de administração Kadson Eduardo disse que imediatamente começa o processo por secretárias. Na próxima quinta-feira, dia 9, a secretária Hubeônia Alencar, de Educação, vai lançar o programa de informação da educação.

O principal benefício é que haverá uma plataforma exclusiva para os pais dos alunos não só fazer a matrícula dos alunos, mas também os acompanhar. A Secretária Morgana Dantas, da Saúde, também enalteceu a agilidade na compra de insumos para os serviços de saúde.

Na Tributação, haverá plataforma digital para requisição de documentos e quitação e débitos tudo automático, ágil, sem burocracia. O mesmo vai acontecer nas secretárias de Cultura, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, setores que já vislumbram a internet 5G.

Durante a solenidade, a Prefeitura de Mossoró detalhou que, por meio de uma plataforma on-line, a população terá acesso a serviços diversos do Município, como a solicitação de alvará de funcionamento; impressão de boletos; requisição de licenciamento ambiental; envio de ofícios ao Município; e solicitação do Corte de Terra e da Carteira de Passe Livre para pessoas com deficiência. Já aos servidores da municipalidade, a plataforma permitirá acesso aos processos internos da Prefeitura.

Outro avanço oportunizado pelo “Mossoró Digital” será o acompanhamento em tempo real das solicitações efetivadas na plataforma. Ou seja, a população poderá aferir o andamento de suas demandas ao Município. Além disso, o sistema propiciará comodidade aos mossoroenses, que terão a possibilidade de oficializar as suas requisições sem precisar se deslocar aos setores competentes.

A economia de recursos públicos também está entre os benefícios possibilitados pelo “Mossoró Digital”. O Município estima uma economia anual superior a R$ 500 mil a partir da redução da compra de folhas de papel e do volume de impressões. Outro fator é avaliado positivamente pela Prefeitura de Mossoró. Trata-se da sustentabilidade, que será auferida por meio da diminuição do quantitativo de papéis utilizados em setores da estrutura municipal.

Na solenidade, o prefeito Allyson Bezerra declarou que assumiu o Município com o objetivo de tornar a Prefeitura moderna. “Mossoró estava atrasada duas décadas no tocante ao uso da tecnologia em diferentes setores. Com 30 dias de governo, reuni-me com o secretariado e decidimos que a cidade precisava se digitalizar”, disse.





O chefe do Executivo municipal salientou que a tecnologia vai conferir mais agilidade ao serviço público e enalteceu a importância do programa “Mossoró Digital”. “O programa vai oferecer à sociedade a oportunidade de obter os serviços de forma virtual. Além disso, a população vai poder rastrear o atendimento de suas solicitações. São décadas de atraso que darão lugar à agilidade e à economia de recursos públicos”, concluiu.

Cláudio Azevedo, servidor municipal hoje cedido ao Legislativo mossoroense, tem 22 anos de trabalho na administração pública e avaliou de que forma o Mossoró Digital influenciará nos trabalhos da Prefeitura. “O 'Mossoró Digital' vai conferir mais celeridade e transparência ao serviço público”, ponderou.

Carolyne Oliveira Souza, secretária municipal de Governo, agradeceu aos servidores pelo suporte para a implantação do programa. “Com menos de um ano de governo, temos um sistema informatizado disponível. Agradeço aos servidores por terem ajudado a impulsionar o Município para a informatização, com uma plataforma que permite comunicação com diversas instituições”, enfatizou.

Kadson Eduardo, secretário municipal de Administração, destacou a importância do "Mossoró Digital" para a cidade. “Mossoró avança em tempo recorde. Hoje é um dia histórico. Nossa cidade mostra que é possível ter eficiência e compromisso com a população. Quando assumimos o Município, tudo era manual e moroso. Com o ‘Mossoró Digital’ essa realidade será mudada. Pelo sistema, os órgãos competentes serão notificados e vão adotar as providências necessárias, sem gastar papel e tonner para impressões. É mais transparência e eficiência para o serviço público. Agora, Mossoró viverá uma nova história e essa nova história é Digital”, finalizou.