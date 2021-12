Allyson regulamenta uniformes e autoriza progressões de nível da segurança pública. O prefeito de Mossoró assinou três decretos nesta quarta-feira (8), em solenidade realizada na Estação das Artes Elizeu Ventania. Dentre os benefícios, estão a regulamentação do fardamento da guarda municipal, dos agentes de trânsito e da equipe do Ciosp, que permitirá o pagamento do auxílio fardamento para estes profissionais, bem como o pagamento das progressões (mudanças de nível e de classe) da GCM e do trânsito. “É um trabalho que nós estamos aqui fazendo, a secretaria de segurança pública, da mobilidade urbana do nosso município, pelos agentes de trânsito e pelos guardas municipais”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

Dentre os benefícios, estão a regulamentação do fardamento da guarda municipal, dos agentes de trânsito e da equipe do Centro de Operações de Trânsito e Segurança Pública (Ciops).

De acordo com o secretário de segurança pública do município, Cledinilson Morais, a guarda municipal, por exemplo, já existe há 9 anos em Mossoró e, até então, não existia uma regulamentação do uniforme.

A medida possibilita o pagamento de auxílio fardamento à categoria, medida também assinada pelo prefeito nesta quarta. O pagamento deste auxílio, ainda segundo o secretário, será feito até o final do ano.

Em outro decreto, o prefeito autorizou o pagamento das progressões, mudanças de nível e de classes, dos agentes de trânsito e dos guardas municipais.

“É um trabalho que nós estamos aqui fazendo, a secretaria de segurança pública, da mobilidade urbana do nosso município, pelos agentes de trânsito e pelos guardas municipais. É importante dizer que, na ausência do poder público estadual de forma mais ostensiva na cidade de Mossoró, nós temos aí suprido essa demanda, essa necessidade, com a guarda municipal e com nossos agentes de trânsito. No momento mais difícil da covid, foi feito um trabalho desses homens e mulheres, forte, o trabalho que foi necessário fazer, de prevenção de aglomerações, nós reconhecemos isso, temos um trabalho muito forte com eles no dia a dia e agora acredito que vai se intensificar ainda mais forte esse trabalho, essa atuação a partir desses benefícios que são direitos da categoria”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com Allyson Bezerra as medidas, o investimento no fardamento será no valor de R$ 350 mil. Já entre progressões e mudanças de nível, o valor investimento anual irá girar em torno de R$ 900 mil.

“Isso é recurso ordinário do município de Mossoró. Nós estamos trabalhando para organizar nosso município, para conceder aquilo que é direito das categorias”, concluiu.